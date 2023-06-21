Михайлов о Зале славы в Торонто: «Приятно осознавать, что я являюсь кандидатом. Уже лет 8, если память не изменяет»

Теги ЦСКА Борис Михайлов сборная СССР Зал хоккейной славы ТАСС Хоккей

Борис Михайлов сказал, что ему приятно осознавать себя кандидатом на включение в Зал славы.

Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира в составе сборной СССР называется среди кандидатов на включение в Зал хоккейной славы в Торонто в этом году. 

«Приятно осознавать, что я являюсь кандидатом в Зал славы, причем, если мне не изменяет память, уже лет восемь.

Естественно, это почетно, если тебя избирают, так как на тебя обращают внимание. Мы ведь играем для зрителей, для народа», – сказал Михайлов.

В 2000 году бывший капитан советской сборной был введен в Зал славы ИИХФ.

Михайлов занимает 2-е место в истории сборной СССР по числу заброшенных шайб во всех турнирах (204 в 286 матчах). 

Членов Зала хоккейной славы ежегодно выбирает специальный комитет из 18 человек. Сейчас в него входит трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов.

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5 комментариев

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Амфитрион
Понятно, что всегда топишь за своих, но когда кандидатом объявляют, скажем, Кроуфорда, непопадание в зал таких легенд как Михайлов и Мальцев кажется просто нелепым.
+1
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Кеша
Ответ Vagner01
Давно должен быть там! Без вопросов!
Привет . Подправил тебе . Смотрю у тебя тоже «персональные поклонники».
+1
0
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Кеша
Легенда ЦСКА по прозвищу виртуоз . Бессменный капитан . Однозначно достоин .
+1
-1
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Vagner01
Давно должен быть там! Без вопросов!
+1
-1
0
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Vagner01
Ответ Кеша
Привет . Подправил тебе . Смотрю у тебя тоже «персональные поклонники».
Спасибо! Да тут неадекватов 90%! Минусуют чисто от злости !
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