Михайлов о Зале славы в Торонто: «Приятно осознавать, что я являюсь кандидатом. Уже лет 8, если память не изменяет»

Борис Михайлов сказал, что ему приятно осознавать себя кандидатом на включение в Зал славы.

Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира в составе сборной СССР называется среди кандидатов на включение в Зал хоккейной славы в Торонто в этом году.

«Приятно осознавать, что я являюсь кандидатом в Зал славы, причем, если мне не изменяет память, уже лет восемь.

Естественно, это почетно, если тебя избирают, так как на тебя обращают внимание. Мы ведь играем для зрителей, для народа», – сказал .

В 2000 году бывший капитан советской сборной был введен в Зал славы ИИХФ.

Михайлов занимает 2-е место в истории сборной СССР по числу заброшенных шайб во всех турнирах (204 в 286 матчах).

Членов Зала хоккейной славы ежегодно выбирает специальный комитет из 18 человек. Сейчас в него входит трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов.