Михайлов о том, что россиян не включили в Зал славы: «Политический вопрос сыграл свою роль, видимо. Жизнь на этом не кончается, знал, что меня не выберут»
Борис Михайлов высказался о том, что его не включили в Зал хоккейной славы в Торонто.
Россияне не вошли в Зал славы в этом году. В числе кандидатов были Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Александр Могильный.
«Жизнь на этом не кончается, я знал, что меня не выберут, отношусь к этому философски, спокойно.
Что касается того, почему никого не выбрали из наших, видимо, тут политический вопрос сыграл свою роль. Хотя та же Национальная хоккейная лига, как я считаю, – независимая лига в этом плане, по отношению к этому вопросу ведет себя положительно.
Можно сказать, это единственная коммерческая спортивная организация, которая ведет себя в этой ситуации намного достойнее других организаций», – сказал двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира в составе сборной СССР Михайлов.
Россиян не включили в Зал хоккейной славы в Торонто. Лундквист, Баррассо, Тюржон, Вернон, Хичкок вошли в него
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