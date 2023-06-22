Михайлов о том, что россиян не включили в Зал славы: «Политический вопрос сыграл свою роль, видимо. Жизнь на этом не кончается, знал, что меня не выберут»

Борис Михайлов высказался о том, что его не включили в Зал хоккейной славы в Торонто.

Россияне не вошли в Зал славы в этом году. В числе кандидатов были Сергей Гончар, Александр Мальцев, , Александр Могильный.

«Жизнь на этом не кончается, я знал, что меня не выберут, отношусь к этому философски, спокойно.

Что касается того, почему никого не выбрали из наших, видимо, тут политический вопрос сыграл свою роль. Хотя та же Национальная хоккейная лига, как я считаю, – независимая лига в этом плане, по отношению к этому вопросу ведет себя положительно.

Можно сказать, это единственная коммерческая спортивная организация, которая ведет себя в этой ситуации намного достойнее других организаций», – сказал двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира в составе сборной СССР Михайлов.

Россиян не включили в Зал хоккейной славы в Торонто. Лундквист, Баррассо, Тюржон, Вернон, Хичкок вошли в него