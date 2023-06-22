Михайлов о том, что россиян не включили в Зал славы: «Политический вопрос сыграл свою роль, видимо. Жизнь на этом не кончается, знал, что меня не выберут»

Теги НХЛ Борис Михайлов сборная СССР Зал хоккейной славы Политика ТАСС Хоккей

Борис Михайлов высказался о том, что его не включили в Зал хоккейной славы в Торонто.

Россияне не вошли в Зал славы в этом году. В числе кандидатов были Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Александр Могильный.

«Жизнь на этом не кончается, я знал, что меня не выберут, отношусь к этому философски, спокойно.

Что касается того, почему никого не выбрали из наших, видимо, тут политический вопрос сыграл свою роль. Хотя та же Национальная хоккейная лига, как я считаю, – независимая лига в этом плане, по отношению к этому вопросу ведет себя положительно.

Можно сказать, это единственная коммерческая спортивная организация, которая ведет себя в этой ситуации намного достойнее других организаций», – сказал двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира в составе сборной СССР Михайлов.

Россиян не включили в Зал хоккейной славы в Торонто. Лундквист, Баррассо, Тюржон, Вернон, Хичкок вошли в него

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3 комментария

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hockeydad
Таржона, с всего лишь двумя Селке, взяли, а Могильного и Бриндамора - нет. Странно все это.
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Art Ebosh
Ответ hockeydad
Таржона, с всего лишь двумя Селке, взяли, а Могильного и Бриндамора - нет. Странно все это.
Выходит, Бриндамор русский?!?
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