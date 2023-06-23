Директор «Рязани» о гибели хоккеиста Савина: «Тут может быть любовная история. Девушка находилась с ним в тот момент»

Директор «Рязани-ВДВ» высказался о гибели 21-летнего форварда команды Георгия Савина.

Хоккеист выпал из окна дома в Олимпийском городке в Рязани. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

– Мы все шокированы этой трагедией. Последний раз я видел Савина в районе 20 апреля. Я крайне удивлен, что он вообще был в Рязани. Он же москвич, его отправляли к нам из «Витязя» как в фарм-клуб. Этот дом в Олимпийском городке находится невдалеке от Ледового дворца.

Но никаких квартир наш клуб никому не предоставлял. У него от нас там не было жилья.

Если рассуждать логически, и это только мое мнение, тут может быть любовная история. Москвич возвращается в Рязань – в квартиру к девушке, которая находилась с ним в тот момент. Ну, а подробности расскажет следственный комитет.

Я сам думал, что Георгий еще в апреле вернулся к себе домой. И мы еще в прошлом сезоне говорили с «Витязем» о том, что Савин к ним потом приедет. Возможно, они его возьмут – как он себя проявит в сезоне.

– И как проявил?

– Если честно, то выступил он не очень сильно. Может быть, поэтому в « » приняли решение его пока не подписывать.

– Парень подавал большие надежды?

– Да, двухметровый, габаритный, с боевым характером. Но он тяжелый, был физически не готов. Нормально смотрелся на уровне молодежного хоккея. Но на взрослом уровне в уже не выдерживал скоростной режим. Откровенно говоря, был слабым. Но я не скажу вам, была ли у Георгия какая-то депрессия из-за того, что он не мог заиграть на взрослом уровне, – сказал Роман Годес.

Погиб 21-летний форвард «Рязани-ВДВ» Георгий Савин. Экс-игрок «Витязя» выпал из окна