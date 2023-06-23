Представитель «Рязани» о гибели хоккеиста Савина: «Георгий выпал из окна 18 этажа. Причины пока непонятны – из-за ссоры или проблем с деньгами»

Представитель «Рязани-ВДВ» рассказал о гибели 21-летнего форварда команды Георгия Савина.

Хоккеист выпал из окна дома в Олимпийском городке в .

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Георгий вчера вечером выпал из окна 18 этажа. Это была съемная квартира, которая от клуба дается. Подробностей пока никаких четких нет. Парню был 21 год. Причины пока непонятны, кто-то говорит, что из-за ссоры, кто-то пишет, что из-за проблем с деньгами.

Я общался с ним все время в клубе, таких проблем не знаю. Не думаю, что человек был способен на такое. У меня просто нет слов, я не знаю, как это комментировать, я в шоке пребываю.

Открыл сбор средств для помощи семье. Буду связываться с его мамой. У нас, в хоккейном братстве, очень много откликнувшихся на эту проблему, они помогают материально. Больше, к сожалению, нет никакой информации. Он перспективный игрок был, в голове не укладывается такое», – сообщил специалист клуба по работе с болельщиками Дмитрий Федоров.