Погиб 21-летний форвард «Рязани-ВДВ» Георгий Савин. Экс-игрок «Витязя» выпал из окна
Погиб 21-летний форвард «Рязани-ВДВ» Георгий Савин.
Хоккеист выпал из окна в Олимпийском городке в Рязани, как сообщает «Рзн.инфо» со ссылкой на телеграм-канал «Только честный труд».
О трагедии стало известно в четверг. Следователи начали проверку по факту гибели Савина.
«Сложно поверить – 22 июня Георгия не стало. Он остался в нашей памяти и в истории «Русских Витязей».
🙏Приносим соболезнования родным и близким, мы скорбим вместе с вами 🙏🏻» – говорится в телеграм-канале подмосковного клуба.
В сезоне-2021/22 нападающий провел 13 матчей за «Витязь» в КХЛ и забросил 1 шайбу. Также он был капитаном «Русских Витязей» – молодежной команды клуба.
В минувшем сезоне он провел 5 матчей за рязанский клуб в чемпионате «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути». Также играл за молодежную команду клуба в НМХЛ.
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