Погиб 21-летний форвард «Рязани-ВДВ» Георгий Савин.

Хоккеист выпал из окна в Олимпийском городке в , как сообщает «Рзн.инфо» со ссылкой на телеграм-канал «Только честный труд».

О трагедии стало известно в четверг. Следователи начали проверку по факту гибели Савина.

«Сложно поверить – 22 июня Георгия не стало. Он остался в нашей памяти и в истории «Русских Витязей».

🙏Приносим соболезнования родным и близким, мы скорбим вместе с вами 🙏🏻» – говорится в телеграм-канале подмосковного клуба.

В сезоне-2021/22 нападающий провел 13 матчей за « » в и забросил 1 шайбу. Также он был капитаном «Русских Витязей» – молодежной команды клуба.

В минувшем сезоне он провел 5 матчей за рязанский клуб в чемпионате «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути». Также играл за молодежную команду клуба в НМХЛ.