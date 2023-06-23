Шуми Бабаев: «Дер-Аргучинцев не будет играть в «Торпедо». Если ничего не изменится, он подпишет контракт с «Торонто», предложение есть»

Шуми Бабаев сообщил, что Семен Дер-Аргучинцев не будет играть в «Торпедо».

«Все разговоры про обмены из «Торпедо» – это слухи, клуб четко высказал позицию, что хочет видеть игрока в своем составе. Однако условия не устраивают Семена, у нас абсолютно другое понимание. Пока консенсуса нет, хотя общее понимание концепции есть, но проблемы именно в деталях.

Семен высказал свою позицию, что не будет играть в «Торпедо». Если ничего не изменится, то он подпишет контракт с «Торонто», у него есть предложение. Если до июля ничего не решится, то будем вынуждены так поступить.

Много клубов хочет получить и выменять Дер-Аргучинцева, но, повторюсь, «Торпедо» свою позицию высказало: «Мы не меняем и не продаем». С этим ничего нельзя сделать, мы же их не можем заставить», – сказал представитель хоккеиста .

В нынешнем сезоне Дер-Аргучинцев провел один матч в за «Торонто». В составе «Торонто Марлис» в АХЛ нападающий отметился 40 (12+28) баллами в 50 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он провел 5 игр и набрал 3 (2+1) очка.

«Торпедо» не планирует обменивать права на Дер-Аргучинцева. Форвард интересен «Авангарду» и «Металлургу»