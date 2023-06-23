Шуми Бабаев: «Дер-Аргучинцев не будет играть в «Торпедо». Если ничего не изменится, он подпишет контракт с «Торонто», предложение есть»

Теги Торпедо Торонто Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Чемпионат.com Семен Дер-Аргучинцев Хоккей

Шуми Бабаев сообщил, что Семен Дер-Аргучинцев не будет играть в «Торпедо».

«Все разговоры про обмены из «Торпедо» – это слухи, клуб четко высказал позицию, что хочет видеть игрока в своем составе. Однако условия не устраивают Семена, у нас абсолютно другое понимание. Пока консенсуса нет, хотя общее понимание концепции есть, но проблемы именно в деталях.

Семен высказал свою позицию, что не будет играть в «Торпедо». Если ничего не изменится, то он подпишет контракт с «Торонто», у него есть предложение. Если до июля ничего не решится, то будем вынуждены так поступить.

Много клубов хочет получить и выменять Дер-Аргучинцева, но, повторюсь, «Торпедо» свою позицию высказало: «Мы не меняем и не продаем». С этим ничего нельзя сделать, мы же их не можем заставить», – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.

В нынешнем сезоне Дер-Аргучинцев провел один матч в НХЛ за «Торонто». В составе «Торонто Марлис» в АХЛ нападающий отметился 40 (12+28) баллами в 50 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он провел 5 игр и набрал 3 (2+1) очка.

«Торпедо» не планирует обменивать права на Дер-Аргучинцева. Форвард интересен «Авангарду» и «Металлургу»

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11 комментариев

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Hitgoe Himgob
Ну раз Шуми сказал про НХЛ значит игрок точно будет в КХЛ
+14
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Jeff Lebowski
Торонто-то знает об этом предложении?
+6
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Андреасъ Штукеншнайдеръ
Видимо, имеется в виду "Торонто Марлис"
+3
0
+3
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hemsky
Вместе с Ткачевым в Торонто?
+2
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Разрушающий мифы
Ну да, ДАСу в Торонто сделали квалификационное предложение, которое его не устроило и он решил вернуться в КХЛ. Но тут подключился Бабай, задрал цену и теперь талдычит о контракте с Торонто. Смешной.
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Alobama74
шуми как обычно набросил как следует.
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AERN
Стата у него хорошая может и дадут шанс в НХЛ.
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Дрю2
вообще не выделялся парень 2000 года
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Сергей Орлов
Посмотрю я, как он в Торонто поедет)
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Как дела на заводе
В звене с Мэттьюсом?)
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Matador
Торонто или Торпедо? Сложный выбор
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