Агент Дер-Аргучинцева о том, застопорились ли переговоры с «Торпедо»: «Да, никаких движений нет. Взаимодействуем, но движений нет»

Агент Семена Дер-Аргучинцева высказался о переговорах с «Торпедо».

– Переговоры с «Торпедо» насчет действительно застопорились?

– Пока да, никаких движений нет.

– А насчет возможного обмена в другой клуб ?

– Тоже пока ничего, тишина.

Но мы взаимодействуем с « » постоянно. Движений нет, но, надеюсь, будут в ближайшее время, – сказал представитель хоккеиста .