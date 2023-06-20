Агент Дер-Аргучинцева о том, застопорились ли переговоры с «Торпедо»: «Да, никаких движений нет. Взаимодействуем, но движений нет»
Агент Семена Дер-Аргучинцева высказался о переговорах с «Торпедо».
– Переговоры с «Торпедо» насчет Семена Дер-Аргучинцева действительно застопорились?
– Пока да, никаких движений нет.
– А насчет возможного обмена в другой клуб КХЛ?
– Тоже пока ничего, тишина.
Но мы взаимодействуем с «Торпедо» постоянно. Движений нет, но, надеюсь, будут в ближайшее время, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.
1 комментарий