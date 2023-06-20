Агент Дер-Аргучинцева о том, застопорились ли переговоры с «Торпедо»: «Да, никаких движений нет. Взаимодействуем, но движений нет»

Теги Торпедо Шуми Бабаев КХЛ Семен Дер-Аргучинцев Хоккей

Агент Семена Дер-Аргучинцева высказался о переговорах с «Торпедо».

– Переговоры с «Торпедо» насчет Семена Дер-Аргучинцева действительно застопорились?

– Пока да, никаких движений нет.

– А насчет возможного обмена в другой клуб КХЛ?

– Тоже пока ничего, тишина.

Но мы взаимодействуем с «Торпедо» постоянно. Движений нет, но, надеюсь, будут в ближайшее время, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.

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1 комментарий

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Dundee
С тобой Шуми, все стопорятся. Враг хоккея. Откуда только взялся этот персонаж
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