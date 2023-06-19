«Торпедо» не планирует обменивать права на Дер-Аргучинцева. Форвард интересен «Авангарду» и «Металлургу»

Теги Авангард Металлург Мг Торпедо возможные переходы КХЛ Семен Дер-Аргучинцев Хоккей

«Торпедо» намерено удержать Семена Дер-Аргучинцева.

Нижегородский клуб не планирует обменивать права на нападающего в другой клуб, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Известно, что заинтересованность к хоккеисту проявляли «Металлург» и «Авангард».

В нынешнем сезоне Семен Дер-Аргучинцев провел один матч в НХЛ за «Торонто».

В составе «Торонто Марлис» в АХЛ нападающий отметился 40 (12+28) баллами в 50 матчах регулярного чемпионата.

Форвард ранее выступал за «Торпедо». В сезоне-2020/21 Дер-Аргучинцев сыграл 17 матчей за команду в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 6 (2+4) очков.

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3 комментария

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Michael 1994
Ответ Олег
Интересный нападающий, ММГ бы пригодился...
Разин, Ларионов это те тренеры, а не Козырев еще - тренеры, кто может лучше развить этого игрока в нашей лиге.
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Матроскин52
Бабаев ведет свою игру, а Гафуров свою… Семену лучше будет в безбашенном Торпедо, так кажется… Пример отлично проведших сезон Фирстова, Летунова, Яна на лицо!
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