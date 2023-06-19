«Торпедо» не планирует обменивать права на Дер-Аргучинцева. Форвард интересен «Авангарду» и «Металлургу»

«Торпедо» намерено удержать Семена Дер-Аргучинцева.

Нижегородский клуб не планирует обменивать права на нападающего в другой клуб, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Известно, что заинтересованность к хоккеисту проявляли « » и « ».

В нынешнем сезоне провел один матч в НХЛ за «Торонто».

В составе «Торонто Марлис» в АХЛ нападающий отметился 40 (12+28) баллами в 50 матчах регулярного чемпионата.

Форвард ранее выступал за « ». В сезоне-2020/21 Дер-Аргучинцев сыграл 17 матчей за команду в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 6 (2+4) очков.