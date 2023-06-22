Агент Тертышного: «Пока никто его отдавать не собирается. В «Тракторе» и «Торпедо» о сделке никто не думает»

Агент Никиты Тертышного отреагировал на информацию о возможном обмене игрока.

Ранее сообщалось, что «Трактор» может обменять Тертышного в «Торпедо» на Семена Дер-Аргучинцева.

«Каждый день-два общаюсь с разными генеральными менеджерами, могу точно сказать, что со стороны « » и со стороны « » об этой сделке никто не думает на данный момент.

Пока никто Тертышного отдавать не собирается. Разговариваю с «Торпедо» по разным игрокам, если бы у них был бы какой-то интерес к , то наверняка они бы нам сообщили об этом или обсудили. Но на сегодняшний день этого нет», – сказал .

«Трактор» готов обменять Тертышного на Дер-Аргучинцева («Матч ТВ»)