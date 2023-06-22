Агент Тертышного: «Пока никто его отдавать не собирается. В «Тракторе» и «Торпедо» о сделке никто не думает»

Теги Трактор Торпедо возможные переходы КХЛ Александр Черных Никита Тертышный Семен Дер-Аргучинцев Хоккей

Агент Никиты Тертышного отреагировал на информацию о возможном обмене игрока.

Ранее сообщалось, что «Трактор» может обменять Тертышного в «Торпедо» на Семена Дер-Аргучинцева.

«Каждый день-два общаюсь с разными генеральными менеджерами, могу точно сказать, что со стороны «Трактора» и со стороны «Торпедо» об этой сделке никто не думает на данный момент.

Пока никто Тертышного отдавать не собирается. Разговариваю с «Торпедо» по разным игрокам, если бы у них был бы какой-то интерес к Никите, то наверняка они бы нам сообщили об этом или обсудили. Но на сегодняшний день этого нет», – сказал Александр Черных.

«Трактор» готов обменять Тертышного на Дер-Аргучинцева («Матч ТВ»)

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