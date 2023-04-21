Наружные строительные работы на новой арене «Сибири» продлятся до осени

Теги Сибирь КХЛ Ледовый дворец спорта "Сибирь" Арена-Сибирь Политика Хоккей

Строительные работы на новой арене в Новосибирске продлятся до осени 2023 год.

Строители пообещали закончить все внутренние работы к июню, а наружные – осенью, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на телеграм-канал независимого депутата горсовета Антона Картавина, который посетил ЛДС в составе комиссии.

«Реальный срок начала игр – не раньше зимы», – сообщил депутат.

Картавин отметил, что, по словам строителей, аккредитация арены для Фонбет Чемпионата КХЛ еще не началась.

В январе стало известно, что ледовая арена введена в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что «Сибирь» планирует переехать на новую арену до начала июля.

В сезоне-2022/23 клуб проводил домашние матчи в ледовом дворце спорта «Сибирь», вмещающим 6055 зрителей.

Еще 2,1 млрд рублей выделят на новую арену «Сибири» из-за «увеличения стоимости строительства». На нее уже потратили 14,4 млрд

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8 комментариев

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Mihail1987
Пилорама продолжается.
+9
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+9
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Sibirachok
Чой то не пойму, обещали, что наша "Сибирь" начнёт плей-офф на новой арене, но это блефовали черти...))) Кстати, недавно на метро прокатился по делам от м. Заельцовская до м. Площадь Маркса, ждал остановку Спортивная, а её когда сдадут...))) Или ещё нужны миллионы??? Стройка века. Китайцы бы уже десять таких стадионов наклепали.
+6
0
+6
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viktorpavlov70
Забыл только уточнить не раньше какой зимы....
+3
0
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Дед Дрободед
То есть ещё не факт, что новый сезон на новой арене начнётся. Хоть бы уж не писали про этот стадион, не злили бы народ. То готов, то очистные не в порядке, то опять готов, АН нет, ещё два миллиарда вкладывать, то опять готов, нет, не раньше зимы. Где прокуратура?
+2
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Алексей Бокша
Когда же она (арена) построится
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Дмитрий Макаров
Всё до последнего выжимают....
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anmsm33
Прочитал «ненужные»
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Vitaliy Glasman
Ответ viktorpavlov70
Забыл только уточнить не раньше какой зимы....
Которая потом, когда-нибудь.
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