Наружные строительные работы на новой арене «Сибири» продлятся до осени

Строительные работы на новой арене в Новосибирске продлятся до осени 2023 год.

Строители пообещали закончить все внутренние работы к июню, а наружные – осенью, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на телеграм-канал независимого депутата горсовета Антона Картавина, который посетил ЛДС в составе комиссии.

«Реальный срок начала игр – не раньше зимы», – сообщил депутат.

Картавин отметил, что, по словам строителей, аккредитация арены для Фонбет Чемпионата КХЛ еще не началась.

В январе стало известно, что ледовая арена введена в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что «Сибирь» планирует переехать на новую арену до начала июля.

В сезоне-2022/23 клуб проводил домашние матчи в ледовом дворце спорта «Сибирь», вмещающим 6055 зрителей.

Еще 2,1 млрд рублей выделят на новую арену «Сибири» из-за «увеличения стоимости строительства». На нее уже потратили 14,4 млрд