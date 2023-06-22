Кожевников о том, что россиян не включили в Зал славы: «Что теперь, все в политику заправлять? В следующий раз введут. Такие у них порядки»

Александр Кожевников высказался о том, что россиян не включили в Зал хоккейной славы.

В этом году в числе кандидатов на включение в Зал славы были четыре россиянина – , , , .

«Ну, а что теперь, все в политику заправлять? Первый раз, что ли, не вводят россиян? Не в первый. Ну, тогда, о чем мы говорим?

Да, решили не вводить. В следующий раз введут. Такие у них порядки. Зачем здесь поднимать бучу? Макарова тогда мурыжили два года, по-моему, в итоге ввели», – заявил двукратный олимпийский чемпион .

Россиян не включили в Зал хоккейной славы в Торонто. Лундквист, Баррассо, Тюржон, Вернон, Хичкок вошли в него