Могильный – 31-й в топ-60 выборов на драфтах в истории НХЛ, Хара – 37-й, Селянне – 39-й (NHL.com)

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Александр Могильный вошел в топ-60 выборов на драфтах в истории НХЛ.

В голосовании приняли участие 13 авторов и редакторов NHL.com, каждый из которых назвал свой топ-60 драфта.

Рейтинг приурочен к 60-летию драфта НХЛ. Первый в истории драфт состоялся в 1963 году.

На официальном сайте лиги была опубликована третья часть рейтинга (с 31-го по 40-е место). 

40. Рон Фрэнсис («Хартфорд», 1-й раунд, 4-й номер, драфт-1981)

39. Теему Селянне («Виннипег», 1-й раунд, 10-й номер, драфт-1988)

38. Брайан Троттье («Айлендерс», 2-й раунд, 22-й номер, драфт-1974)

37. Здено Хара («Айлендерс», 3-й раунд, 56-й номер, драфт-1996)

36. Пол Коффи («Эдмонтон», 1-й раунд, 6-й номер, драфт-1980)

35. Скотт Нидермайер («Нью-Джерси», 1-й раунд, 3-й номер, драфт-1991)

34. Крис Челиос («Монреаль», 2-й раунд, 40-й номер, драфт-1981)

33. Брайан Лич («Рейнджерс», 1-й раунд, 9-й номер, драфт-1986)

32. Дени Потвен («Айлендерс», 1-й раунд, 1-й номер, драфт-1973)

31. Александр Могильный («Баффало», 5-й раунд, 89-й номер, драфт-1988)

Зубов – 43-й в топ-60 выборов на драфтах в истории НХЛ, Василевский – 46-й (NHL.com)

Кучеров – 52-й в топ-60 выборов на драфтах в истории НХЛ, Малкин – 58-й, Капризов – 60-й (NHL.com)

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10 комментариев

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Haman
«Сейбрз» не прогадали, выбрав Могильного на драфте, у них он провел яркий отрезок карьеры. А звено Андрейчак—Лафонтен—Могильный прочно вписало себя в историю франшизы, один только сезон 1992-93 чего стоит.
+5
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+5
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olaffman
Какой-то странный рейтинг с непонятными критериями. Например, почему Челиос выше Фрэнсиса и Селянне?
+4
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Viktoriya Vushnya
Малкина что то конкретно задвигают в тень...а ведь это второй российский игрок в истории НХЛ, на данном этапе
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NACfoRekcuF
Ответ olaffman
Какой-то странный рейтинг с непонятными критериями. Например, почему Челиос выше Фрэнсиса и Селянне?
Это рейтинг реализации ожиданий. Типа, никто не ждал от чувака и номер на драфте у него в конце сарая, а он хоп и в дамках. И наоборот.
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Белый офицер
Не ожидал так высоко увидеть Могильного.
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Евгений Узингер
Могильный это который с Фёдоровым играл в Колорадо?
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NACfoRekcuF
Ответ Viktoriya Vushnya
Малкина что то конкретно задвигают в тень...а ведь это второй российский игрок в истории НХЛ, на данном этапе
Вот конкретно в этом рейтинге его никто не задвигает, выбран был вторым, поэтому в рейтинге в шестом десятке, был бы выбран десятым и в рейтинге в пятерку попал бы.
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TimGI86
Ответ olaffman
Какой-то странный рейтинг с непонятными критериями. Например, почему Челиос выше Фрэнсиса и Селянне?
Потому что выбрали поздно, Могильный так высоко, тоже по этой причине
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Metallurg111
Ответ olaffman
Какой-то странный рейтинг с непонятными критериями. Например, почему Челиос выше Фрэнсиса и Селянне?
Видимо из-за того что выбрали во втором раунде, а не в топе
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NACfoRekcuF
Ответ Евгений Узингер
Могильный это который с Фёдоровым играл в Колорадо?
Это тот Могильный, который играя за молодежку вместе Федоровым показывал мастер-класс личинкам бобров.
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