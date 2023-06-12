Александр Могильный вошел в топ-60 выборов на драфтах в истории НХЛ.

В голосовании приняли участие 13 авторов и редакторов NHL.com, каждый из которых назвал свой топ-60 драфта.

Рейтинг приурочен к 60-летию драфта НХЛ. Первый в истории драфт состоялся в 1963 году.

На официальном сайте лиги была опубликована третья часть рейтинга (с 31-го по 40-е место).

40. («Хартфорд», 1-й раунд, 4-й номер, драфт-1981)

39. (« », 1-й раунд, 10-й номер, драфт-1988)

38. Брайан Троттье («Айлендерс», 2-й раунд, 22-й номер, драфт-1974)

37. («Айлендерс», 3-й раунд, 56-й номер, драфт-1996)

36. Пол Коффи (« », 1-й раунд, 6-й номер, драфт-1980)

35. Скотт Нидермайер («Нью-Джерси», 1-й раунд, 3-й номер, драфт-1991)

34. Крис Челиос («Монреаль», 2-й раунд, 40-й номер, драфт-1981)

33. Брайан Лич («Рейнджерс», 1-й раунд, 9-й номер, драфт-1986)

32. Дени Потвен («Айлендерс», 1-й раунд, 1-й номер, драфт-1973)

31. Александр Могильный («Баффало», 5-й раунд, 89-й номер, драфт-1988)

Зубов – 43-й в топ-60 выборов на драфтах в истории НХЛ, Василевский – 46-й (NHL.com)

Кучеров – 52-й в топ-60 выборов на драфтах в истории НХЛ, Малкин – 58-й, Капризов – 60-й (NHL.com)