Глава Федерации хоккея Чехии о Яшкине и сборной: «Ничего не можем поделать. Знаю, боевые действия на Украине не должны ассоциироваться со спортом, но таково мнение хоккейного мира»
Президент Федерации хоккея Чехии отреагировал на слова Дмитрия Яшкина о сборной страны.
Ранее нападающий «Ак Барса» сообщил, что хочет вернуться к играм за национальную сборную: «Надеюсь, что-то изменится до следующего чемпионата мира, и у меня появится возможность выступить за сборную Чехии».
ЧМ по хоккею-2024 пройдет в чешских городах Прага и Острава.
Напомним, в 2022 году исполком Федерации хоккея Чехии принял решение не приглашать для выступлений в сборную хоккеистов из КХЛ.
«Я знаю Диму, он отличный хоккеист, и он нам определенно нужен. Но мы ничего не можем поделать.
Мы лишь хозяева [турнира], и вся Европа против этого. Я знаю, что боевые действия на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru) не должны ассоциироваться со спортом, но таково мнение хоккейного мира», – приводит слова Алоиса Гадамчика Blesk.cz.
Но ничего не могу поделать мы же ….
Весь этот бред не более, чем дискриминация. Также как запрет нашим играть за рубежом, чем чехи и занимаются, отстранив ряд игроков, что там имели контракт