Глава Федерации хоккея Чехии о Яшкине и сборной: «Ничего не можем поделать. Знаю, боевые действия на Украине не должны ассоциироваться со спортом, но таково мнение хоккейного мира»

Теги Ак Барс Сборная Чехии по хоккею Алоис Гадамчик КХЛ Федерация хоккея Чехии ЧМ по хоккею Дмитрий Яшкин Политика Хоккей

Президент Федерации хоккея Чехии отреагировал на слова Дмитрия Яшкина о сборной страны.

Ранее нападающий «Ак Барса» сообщил, что хочет вернуться к играм за национальную сборную: «Надеюсь, что-то изменится до следующего чемпионата мира, и у меня появится возможность выступить за сборную Чехии».

ЧМ по хоккею-2024 пройдет в чешских городах Прага и Острава.

Напомним, в 2022 году исполком Федерации хоккея Чехии принял решение не приглашать для выступлений в сборную хоккеистов из КХЛ.

«Я знаю Диму, он отличный хоккеист, и он нам определенно нужен. Но мы ничего не можем поделать.

Мы лишь хозяева [турнира], и вся Европа против этого. Я знаю, что боевые действия на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru) не должны ассоциироваться со спортом, но таково мнение хоккейного мира», – приводит слова Алоиса Гадамчика Blesk.cz.

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10 комментариев

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Maluma Amulam
Я знаю что мы поступаем как ….
Но ничего не могу поделать мы же ….
+21
-1
+20
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Серый
Давай уж прямо, не только хоккейного. А вот НХЛ клал с высокой колокольни на все, поджигая филейные части всяким Гашекам)
+15
0
+15
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Adeen
Ответ Рулон*Обоев
Это вы про действия РФ?
Что случилось?
+3
0
+3
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Marienburg
Ответ Крутой Рокер
Странное решение Яшкина было не уехать играть за океан или куда-нибудь в Европу в нынешних условиях, учитывая что теперь для него сборная закрыта.
Желание играть за Чехию безальтернативно в отличие от выбора между местом в сборной и лучшей из всех вариантов платежкой в КХЛ. Ради денег можно отложить желание в сторону. В этом случае ничего странного в решениях Яшкина нет
+3
0
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ks-1993
Малком играет и получает вызов в сборную Бразилии, или если ему ближе Дркушич в сборную Словении.
Весь этот бред не более, чем дискриминация. Также как запрет нашим играть за рубежом, чем чехи и занимаются, отстранив ряд игроков, что там имели контракт
+1
0
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Andrey Bokov
Ответ крок 58
Вот и поиграл за Ска..((
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srs
Ответ Andrey Bokov
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В первом сезоне в Кахаэль Якшынур забил 31 гол, во втором 38... в третьем сезоне забросил 40 шайб в составе СКА. А рассказывают, что без ВадюШи ни тот
+1
-1
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