Глава Федерации хоккея Чехии о Яшкине в милитари-форме: «Это его дело. Мы можем только решить, что такой человек не может представлять нашу страну в данный момент»

Президент Федерации хоккея Чехии раскритиковал за игру в форме с милитари-элементами.

Петербургская команда посвятила такой формы Дню защитника Отечества. Хоккеисты сыграли в ней против «Сочи».

«Если он решил совершить такой поступок, это его дело. Но чешский хоккей ни в чем не виноват. Он также имеет российское гражданство и определился со своей персоной. Каждый человек сам несет ответственность за свои действия.

Мораль – это больше, чем спорт, и мы должны ее сохранять. Мы едины с нашим правительством, и мы не согласимся с тем, что могут представлять наши игроки, выступающие в КХЛ. Мы расходимся во мнениях по вопросу морали с ребятами, которые подписали контракты в России.

Если совесть позволяет ему делать такое, это его дело. Не наше. Он самостоятельный человек, и мы не несем ответственности за его действия. Мы можем только решить, что такой человек не может представлять нашу страну в данный момент», – приводит слова Алоиса Гадамчика Sport.cz.