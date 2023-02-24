Глава Федерации хоккея Чехии о Яшкине в милитари-форме: «Это его дело. Мы можем только решить, что такой человек не может представлять нашу страну в данный момент»

Теги СКА Сборная Чехии по хоккею Алоис Гадамчик Федерация хоккея Чехии Дмитрий Яшкин игровая форма Хоккей

Президент Федерации хоккея Чехии раскритиковал Дмитрия Яшкина за игру в форме с милитари-элементами.

Петербургская команда посвятила такой формы Дню защитника Отечества. Хоккеисты сыграли в ней против «Сочи».

«Если он решил совершить такой поступок, это его дело. Но чешский хоккей ни в чем не виноват. Он также имеет российское гражданство и определился со своей персоной. Каждый человек сам несет ответственность за свои действия.

Мораль – это больше, чем спорт, и мы должны ее сохранять. Мы едины с нашим правительством, и мы не согласимся с тем, что могут представлять наши игроки, выступающие в КХЛ. Мы расходимся во мнениях по вопросу морали с ребятами, которые подписали контракты в России. 

Если совесть позволяет ему делать такое, это его дело. Не наше. Он самостоятельный человек, и мы не несем ответственности за его действия. Мы можем только решить, что такой человек не может представлять нашу страну в данный момент», – приводит слова Алоиса Гадамчика Sport.cz.

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7 комментариев

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Maxim Vasnechov
Ответ Игорь Климов
Яшкин родился в Омске, значит пусть теперь играет за сборную России, но только конечно после всех формальных процедур.
Он там 8 месяцев своей жизни прожил, всю остальную жизнь в Чехии, женат на чешке.
Да и зачем ему играть за Россию, и с кем? Сможет реанимировать свою карьеру - вернётся в НХЛ. Не сможет - так его и так не вызывают в сборную Чехии, ещё до СКА.
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Alobama74
Да что это такое? зачем спрашивать у скучного человека про это... найдите Гашека пожалуйста.
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Игорь Климов
Яшкин родился в Омске, значит пусть теперь играет за сборную России, но только конечно после всех формальных процедур.
+1
-1
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vlad_kuz
п######ы
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-2
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HockeyMan
До свидания
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Андоррский почтальон
И зачем он стал за эту Чехию выступать? Надо было сразу за Россию.
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antistar-Z
Сколько там надо не играть в сборной для смены спортивного гражданства?
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