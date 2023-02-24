Глава Федерации хоккея Чехии о Яшкине в милитари-форме: «Это его дело. Мы можем только решить, что такой человек не может представлять нашу страну в данный момент»
Президент Федерации хоккея Чехии раскритиковал Дмитрия Яшкина за игру в форме с милитари-элементами.
Петербургская команда посвятила такой формы Дню защитника Отечества. Хоккеисты сыграли в ней против «Сочи».
«Если он решил совершить такой поступок, это его дело. Но чешский хоккей ни в чем не виноват. Он также имеет российское гражданство и определился со своей персоной. Каждый человек сам несет ответственность за свои действия.
Мораль – это больше, чем спорт, и мы должны ее сохранять. Мы едины с нашим правительством, и мы не согласимся с тем, что могут представлять наши игроки, выступающие в КХЛ. Мы расходимся во мнениях по вопросу морали с ребятами, которые подписали контракты в России.
Если совесть позволяет ему делать такое, это его дело. Не наше. Он самостоятельный человек, и мы не несем ответственности за его действия. Мы можем только решить, что такой человек не может представлять нашу страну в данный момент», – приводит слова Алоиса Гадамчика Sport.cz.
Да и зачем ему играть за Россию, и с кем? Сможет реанимировать свою карьеру - вернётся в НХЛ. Не сможет - так его и так не вызывают в сборную Чехии, ещё до СКА.