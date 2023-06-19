Александр Пашков: «О каком «Зеленом дерби» можно говорить, если у «Салавата» самый высокооплачиваемый – Науменков? Как ему закрыть Яшкина, Радулова, Шипачева?»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Зинэтула Билялетдинов Александр Радулов КХЛ Александр Пашков Вадим Шипачев Дмитрий Яшкин Михаил Науменков Хоккей

Александр Пашков считает «Ак Барс» фаворитом номер один на Востоке.

– Главная новость недели в КХЛ?

– На мой взгляд, она пришла из Казани, где договорились о новом контракте с Зинэтуллой Билялетдиновым. Судя по прессе, он подписан на отличных условиях, но Зинэтулла своей многолетней работой в «Ак Барсе» и всем российском хоккее их заслужил. 

Знаю Билялетдинова много десятилетий – с 18 лет, мы вместе и играли, и работали. У него своя система хоккея, достаточно специфическая, в чем-то, на мой взгляд, спорная. Но то, что этот тренер – большой профессионал, доказал прошлый сезон, когда из разобранного «Ак Барса» он выстроил команду, которая была в одном шаге от Кубка Гагарина.

Казань сделала правильную ставку. Желаю Билялетдинову успехов.

– Теперь на Востоке «Ак Барс» – фаворит номер один?

– Да, без сомнений. И дело не только в тренере, но и в селекции. Яшкин – сильное по меркам КХЛ приобретение, он может вписаться именно в модель силовой казанской атаки.

При этом все соперники Казани летом скорее просели. Прежде всего – самый принципиальный, «Салават Юлаев». Ставка Уфы в основном на молодежь вызывает у меня сомнения, все-таки КХЛ – профессиональная лига, в ней задором мало что возьмешь, нужно мастерство и нужно качество состава.

– Этого качества у «Салавата» нет?

– Вчера почитал прессу, оказалось, что Уфа выбрала только две трети от потолка зарплат. Ну о каком «Зеленом дерби», которое мы так любим, теперь можно говорить, если у «Салавата» самый высокооплачиваемый игрок команды – защитник Науменков?

По пятибалльной системе оценю его на «троечку». И он не совсем формат «Салавата», где всегда ценили тонких игроков, созидателей. Спрашивается, как ему закрыть Яшкина, Радулова, Шипачева? – сказал олимпийский чемпион.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рамис Зарипов
В прошлом году тоже расклад был примерно такой же, но по сезону 3:3.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Салават Юлаев
Ответ Бомбардир Ковтун
Уфа не только проиграла «зеленое дерби», но вся республика в целом проиграла Татарстану абсолютно во всем. Не только в спорте.
Пашков сиди молча, чужие деньги не считай сколько у уфы осталось
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бомбардир Ковтун
Уфа не только проиграла «зеленое дерби», но вся республика в целом проиграла Татарстану абсолютно во всем. Не только в спорте.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rally
Зелёное дерби - это уже забытое прошлое.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sd4fmwrvz8
Этот товарищ помню переобувался на ходу в том сезоне,сначала списал СЮ,потом начал нахваливать,теперь опять,короче пустозвон еще тот, и главное дерби оно всегда дерби и никакие деньги не выходят на первый план,тот сезон показатель 3:3,сравнение по зп это вообще не аргумент в таком случае
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий