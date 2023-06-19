Александр Пашков: «О каком «Зеленом дерби» можно говорить, если у «Салавата» самый высокооплачиваемый – Науменков? Как ему закрыть Яшкина, Радулова, Шипачева?»
Александр Пашков считает «Ак Барс» фаворитом номер один на Востоке.
– Главная новость недели в КХЛ?
– На мой взгляд, она пришла из Казани, где договорились о новом контракте с Зинэтуллой Билялетдиновым. Судя по прессе, он подписан на отличных условиях, но Зинэтулла своей многолетней работой в «Ак Барсе» и всем российском хоккее их заслужил.
Знаю Билялетдинова много десятилетий – с 18 лет, мы вместе и играли, и работали. У него своя система хоккея, достаточно специфическая, в чем-то, на мой взгляд, спорная. Но то, что этот тренер – большой профессионал, доказал прошлый сезон, когда из разобранного «Ак Барса» он выстроил команду, которая была в одном шаге от Кубка Гагарина.
Казань сделала правильную ставку. Желаю Билялетдинову успехов.
– Теперь на Востоке «Ак Барс» – фаворит номер один?
– Да, без сомнений. И дело не только в тренере, но и в селекции. Яшкин – сильное по меркам КХЛ приобретение, он может вписаться именно в модель силовой казанской атаки.
При этом все соперники Казани летом скорее просели. Прежде всего – самый принципиальный, «Салават Юлаев». Ставка Уфы в основном на молодежь вызывает у меня сомнения, все-таки КХЛ – профессиональная лига, в ней задором мало что возьмешь, нужно мастерство и нужно качество состава.
– Этого качества у «Салавата» нет?
– Вчера почитал прессу, оказалось, что Уфа выбрала только две трети от потолка зарплат. Ну о каком «Зеленом дерби», которое мы так любим, теперь можно говорить, если у «Салавата» самый высокооплачиваемый игрок команды – защитник Науменков?
По пятибалльной системе оценю его на «троечку». И он не совсем формат «Салавата», где всегда ценили тонких игроков, созидателей. Спрашивается, как ему закрыть Яшкина, Радулова, Шипачева? – сказал олимпийский чемпион.
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