Дмитрий Яшкин: «Чешские игроки хотели бы вернуться в Россию. Ребята пишут из Чехии и Швейцарии – не нужен ли кому-то в КХЛ вратарь или защитник»

Дмитрий Яшкин считает, что чешские хоккеисты хотели бы играть в КХЛ.

– Как к вам относятся в Чехии после выбора в пользу КХЛ, звонят ли журналисты?

– Журналисты решили сообщать о происходящем в КХЛ только то, что им выгодно и можно использовать в свою пользу.

Сначала написали про мой переход в СКА, и потом полгода была тишина.

В следующий раз вспомнили, когда мы сыграли в камуфляжных свитерах в День защитника Отечества. Вот и все новости про меня за целый сезон. Очень странно. Хотя знаю, что многим людям это интересно.

Мне часто пишут ребята, играющие в Чехии, Швейцарии, и спрашивают о ситуации – вроде не нужен ли кому-то в КХЛ вратарь или защитник.

Я уверен, что многие чешские хоккеисты хотели бы обратно вернуться в Россию. Но в следующем году чемпионат мира будет в Праге.

Многим хочется сыграть дома. Последний турнир изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге. Мне очень обидно, что так все сложилось и не получилось сыграть.

Надеюсь, что-то изменится до следующего чемпионата мира, и у меня появится возможность выступить за сборную Чехии. К сожалению, этот вопрос находится не в моих руках.

– Функционеры из национальной команды интересуются вашими делами?

– Перед чемпионатом мира кто-то из тренеров спрашивал высшее начальство о том, изменилась ли позиция. Но все осталось по-прежнему – никого из КХЛ не вызывают.

Никто из сборной мне не звонил и никакого общения нет, хотя с генеральным менеджером команды Мартином Гавлатом мы вместе играли в «Сент-Луисе».

С ним легко нашли бы общий язык. Но звонить и спрашивать меня, как дела, в нынешней ситуации ему не было смысла.

– Вам в Чехии ставили в вину игру в КХЛ?

– У каждого в связи со всеми известными обстоятельствами свой взгляд на происходящее. Это даже не стоит обсуждать, – сказал нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин.