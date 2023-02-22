Ротенберг о форме СКА с элементами милитари: «Поздравим всех защитников Отечества с праздником! 23 февраля – важный день для нас»

СКА показал зеленые свитеры и шлемы с элементами милитари к 23 февраля.

Команда сыграет в этой форме против «Сочи».

«23 февраля мы проведем заключительный матч регулярки в Сочи. Эта игра выпала на День защитника Отечества, а по многолетней традиции СКА мы этот праздник отмечаем в особой форме.

В 1946-м наш клуб создавался именно как команда Ленинградского дома офицеров, поэтому 23 февраля для СКА – всегда важный день.

В этот раз мы сделали не только свитеры, но и шлемы – в такой форме выйдем завтра на лед и поздравим всех защитников Отечества с праздником!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.