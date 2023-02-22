Ротенберг о форме СКА с элементами милитари: «Поздравим всех защитников Отечества с праздником! 23 февраля – важный день для нас»

Теги СКА фото КХЛ Роман Ротенберг игровая форма Сочи стиль Хоккей

СКА показал зеленые свитеры и шлемы с элементами милитари к 23 февраля.

Команда сыграет в этой форме против «Сочи». 

«23 февраля мы проведем заключительный матч регулярки в Сочи. Эта игра выпала на День защитника Отечества, а по многолетней традиции СКА мы этот праздник отмечаем в особой форме.

В 1946-м наш клуб создавался именно как команда Ленинградского дома офицеров, поэтому 23 февраля для СКА – всегда важный день.

В этот раз мы сделали не только свитеры, но и шлемы – в такой форме выйдем завтра на лед и поздравим всех защитников Отечества с праздником!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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44 комментария

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Пригоженский бот
Ответ topsatan
Как в нхл в милитари выкатывают так нормально, а как у нас такое так большинство тут фукают, вы уж определитесь господа
ЭТО ДРУГОЕ
Кстати, напоминаю местным: больше всего ветеранов БД в США
бгг
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Пригоженский бот
Ответ JBa
ну так контекст решает, дурачок ты наш. послезавтра будет куда более важный день чем 23-е февраля. уже год этот ад творится и сколько десятилетий Россия потом будет отмываться, никому не известно
А ты чего, 🐷, за Россию переживаешь?)
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Ivan85
Ответ sergey para
За Путина,за победу
чтоб вы того. в окопе. оба. и как можно быстрее
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a2wai
Ответ Sergejs Fedotovs
Не только показуха - в НХЛ уже были формы милитари, чего это СКА остает? Проблема только в том, что в НХЛ и поддержка больных раком была с фиолетовыми формами, и с любого такого матча деньги уходят на благотворительность - но зачем же копировать хорошее?
Олигархи не знают что такое благотворительность, здесь-то ответ довольно простой)
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Sergejs Fedotovs
Ответ topsatan
Как в нхл в милитари выкатывают так нормально, а как у нас такое так большинство тут фукают, вы уж определитесь господа
Есть разница в поводах. В НХЛ - это была поддержка ветеранов и инвалидов, после матча перечислялись деньги на благотворительность. Где же фиолетовые формы в пожжрежку больных раком с последующим перечислением денег? Даже Динамо Рига такую акцию делала и неоднократно
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Sergejs Fedotovs
Ответ a2wai
Если бы еще СКА не был игрушкой Ротенберга, а действительно клубом армии, как это изначально было заложено в названии и сути команды, то можно было бы понять форму в армейском стиле. А так это обычная показуха.
Не только показуха - в НХЛ уже были формы милитари, чего это СКА остает? Проблема только в том, что в НХЛ и поддержка больных раком была с фиолетовыми формами, и с любого такого матча деньги уходят на благотворительность - но зачем же копировать хорошее?
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JBa
Ответ topsatan
Как в нхл в милитари выкатывают так нормально, а как у нас такое так большинство тут фукают, вы уж определитесь господа
ну так контекст решает, дурачок ты наш.

послезавтра будет куда более важный день чем 23-е февраля. уже год этот ад творится и сколько десятилетий Россия потом будет отмываться, никому не известно
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a2wai
Если бы еще СКА не был игрушкой Ротенберга, а действительно клубом армии, как это изначально было заложено в названии и сути команды, то можно было бы понять форму в армейском стиле.

А так это обычная показуха.
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grek087
Ответ oberkorn
У нас половина страны реально не понимает, что на Украине идёт настоящая война. Какая нахер форма милитари, когда в лиге массово покупаются белые билеты для закоса от армии? Дядя рома, ты дурак?
Это ты по всей видимости не в себе раз такую херь выдаёшь
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grek087
Ответ topsatan
Как в нхл в милитари выкатывают так нормально, а как у нас такое так большинство тут фукают, вы уж определитесь господа
Да это дурачки. Ничего не знают, только выдают себя за умных или веселых)
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Tigris
Помню в Северстали игроки играли в милитари-форме и маскот Рысь катался с автоматом за спиной.... были времена попроще, сейчас естественно всё воспринимается по другому.
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topsatan
Как в нхл в милитари выкатывают так нормально, а как у нас такое так большинство тут фукают, вы уж определитесь господа
+6
-6
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grek087
Вот такую форму на постоянку надо оставить. Оригинальный цвет, не копия копий. Почему бы им не рассмотреть и не провести ребрендинг полностью. ЦСКА так не сможет. У них история завязана на красном цвете, а СКА вполне. Синих итак много. А вот цвета хаки- никого
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oberkorn
У нас половина страны реально не понимает, что на Украине идёт настоящая война. Какая нахер форма милитари, когда в лиге массово покупаются белые билеты для закоса от армии? Дядя рома, ты дурак?
+1
-3
-2
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Вадим Сидоров
Мужчин надо поздравлять 19 ноября, когда международный мужской день. По аналогии с 8 марта.
23 февраля это праздник военных, включая баб которые тоже служат.
А хочется чтобы поздравляли как МУЖЧИН, а не с примесью военщины.
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Verhovn
Да нормально. Лишь бы побеждать.
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Azat Manzhuev
👍👍👍💯💯💯🇰🇿🇷🇺
+1
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sled
Повесточка
0
-2
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Пользователь Имени
Ответ Олег
Россия великое государство. Войнов с праздником!
А почему только Войнова с праздником?)
+4
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Olenyuksi
А как в комментах смайлик с блевотой поставить?
+1
-2
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Роман Овечкин
В ветке про Адмирал, с такой же формой, самый популярный коммент "молодцы, креативно". Но СКА это другое, да?
+1
-2
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СВБД
Ответ Олег
Россия великое государство. Войнов с праздником!
Еще в России принято писать "воинов", вы, видимо, агент госдепа, подучите русский язык
+2
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Румынский Клуж
Ответ sergey para
За Путина,за победу
за орфографию!
+8
-2
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Михаил Иванов
Ответ Bartez1986
а какой в Финляндии завтра праздник?
Финляндский .
0
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Михаил Иванов
Ответ Unnamed80
И после матча в этой же форме на передовую
Дя вместе с тобой пончик.
+5
-12
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