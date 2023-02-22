Ротенберг о форме СКА с элементами милитари: «Поздравим всех защитников Отечества с праздником! 23 февраля – важный день для нас»
СКА показал зеленые свитеры и шлемы с элементами милитари к 23 февраля.
Команда сыграет в этой форме против «Сочи».
«23 февраля мы проведем заключительный матч регулярки в Сочи. Эта игра выпала на День защитника Отечества, а по многолетней традиции СКА мы этот праздник отмечаем в особой форме.
В 1946-м наш клуб создавался именно как команда Ленинградского дома офицеров, поэтому 23 февраля для СКА – всегда важный день.
В этот раз мы сделали не только свитеры, но и шлемы – в такой форме выйдем завтра на лед и поздравим всех защитников Отечества с праздником!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Кстати, напоминаю местным: больше всего ветеранов БД в США
бгг
послезавтра будет куда более важный день чем 23-е февраля. уже год этот ад творится и сколько десятилетий Россия потом будет отмываться, никому не известно
А так это обычная показуха.
23 февраля это праздник военных, включая баб которые тоже служат.
А хочется чтобы поздравляли как МУЖЧИН, а не с примесью военщины.