«Аризона» продлила контракт с Карконе на 2 года. Он набрал 31+54 в 65 играх АХЛ, установив рекорды «Тусона» по голам, передачам и очкам
Нападающий Майкл Карконе подписал новый контракт с «Аризоной».
Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на 2 года. По данным CapFriendly, зарплата составит 1,55 млн долларов (775 тысяч долларов в год в среднем).
В минувшем сезоне Карконе провел 9 игр в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 3 (2+1) балла.
В АХЛ он отметился 85 (31+54) очками в 65 матчах регулярки, установив новые рекорды «Тусона» по голам, передачам и очкам. В плей-офф Карконе набрал 4 (2+2) балла в 3 играх.
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