«Аризона» не будет проводить предсезонные матчи на арене студенческой команды. Из 9 игр 8 пройдут за пределами штата

«Аризона» не будет проводить предсезонные матчи на студенческой арене.

Из 9 запланированных игр 8 пройдут за пределами штата.

22 и 23 сентября «Койотис» проведут 2 матча с « » в австралийском Мельбурне.

Игроки, которых не возьмут в поездку, в это время дважды сыграют с « » (в Сент-Луисе и Уичите, штат Канзас).

24 сентября состоится матч против « » в Сидар Парке (штат Техас), 29 сентября – с « » (в Лас-Вегасе).

1, 5 и 7 октября «Аризона» проведет 3 подряд матча с « » – (в Палм-Спрингс и Анахайме, штат Калифорния и Тусоне, штат Аризона).

Ни один из матчей не состоится на арене команды университета Аризоны, вместимость которой на матчах НХЛ составляет 4600 зрителей.

Клуб проводит на ней домашние матчи в чемпионате НХЛ после отъезда из Глендэйла. «Аризона» собиралась начать строительство новой арены в пригороде Финикса Темпе, но проект был отвергнут на местном референдуме.

Глава профсоюза игроков об «Аризоне»: «Хоккеисты НХЛ играют на арене колледжа – это неправильно. Это нехорошо для хоккея»