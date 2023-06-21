«Аризона» не будет проводить предсезонные матчи на арене студенческой команды. Из 9 игр 8 пройдут за пределами штата

Теги выставочные матчи Сент-Луис Анахайм Даллас Лос-Анджелес Аризона НХЛ Вегас Хоккей

«Аризона» не будет проводить предсезонные матчи на студенческой арене.

Из 9 запланированных игр 8 пройдут за пределами штата.

22 и 23 сентября «Койотис» проведут 2 матча с «Лос-Анджелесом» в австралийском Мельбурне. 

Игроки, которых не возьмут в поездку, в это время дважды сыграют с «Сент-Луисом» (в Сент-Луисе и Уичите, штат Канзас). 

24 сентября состоится матч против «Далласа» в Сидар Парке (штат Техас), 29 сентября – с «Вегасом» (в Лас-Вегасе).

1, 5 и 7 октября «Аризона» проведет 3 подряд матча с «Анахаймом» – (в Палм-Спрингс и Анахайме, штат Калифорния и Тусоне, штат Аризона). 

Ни один из матчей не состоится на арене команды университета Аризоны, вместимость которой на матчах НХЛ составляет 4600 зрителей. 

Клуб проводит на ней домашние матчи в чемпионате НХЛ после отъезда из Глендэйла. «Аризона» собиралась начать строительство новой арены в пригороде Финикса Темпе, но проект был отвергнут на местном референдуме. 

Глава профсоюза игроков об «Аризоне»: «Хоккеисты НХЛ играют на арене колледжа – это неправильно. Это нехорошо для хоккея»

1 комментарий

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Michael 1994
Перевизите ее уже куда-нибудь
+3
0
+3
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