«Аризона» не будет проводить предсезонные матчи на арене студенческой команды. Из 9 игр 8 пройдут за пределами штата
«Аризона» не будет проводить предсезонные матчи на студенческой арене.
Из 9 запланированных игр 8 пройдут за пределами штата.
22 и 23 сентября «Койотис» проведут 2 матча с «Лос-Анджелесом» в австралийском Мельбурне.
Игроки, которых не возьмут в поездку, в это время дважды сыграют с «Сент-Луисом» (в Сент-Луисе и Уичите, штат Канзас).
24 сентября состоится матч против «Далласа» в Сидар Парке (штат Техас), 29 сентября – с «Вегасом» (в Лас-Вегасе).
1, 5 и 7 октября «Аризона» проведет 3 подряд матча с «Анахаймом» – (в Палм-Спрингс и Анахайме, штат Калифорния и Тусоне, штат Аризона).
Ни один из матчей не состоится на арене команды университета Аризоны, вместимость которой на матчах НХЛ составляет 4600 зрителей.
Клуб проводит на ней домашние матчи в чемпионате НХЛ после отъезда из Глендэйла. «Аризона» собиралась начать строительство новой арены в пригороде Финикса Темпе, но проект был отвергнут на местном референдуме.
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