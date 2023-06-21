Кузнецов, Шарангович, Дюбуа, Дебринкет, Хеллибак, Карлссон, Манта – в списке игроков, которых могут обменять (Sportsnet)

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Издание Sportsnet составило список игроков НХЛ, являющихся главными кандидатами на обмен.

В список вошли российский нападающий «Вашингтона» и белорусский форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович. Весь топ-22 выглядит следующим образом: 

1. Джон Гибсон, «Анахайм»;

2. Клейтон Келлер, «Аризона»;

3. Элиас Линдхольм, «Калгари»;

4. Ноа Хэнифин, «Калгари»; 

5. Бретт Пеши, «Каролина»;

6. Кайлер Ямамото, «Эдмонтон»;

7. Юусе Сарос, «Нэшвилл»;

8. Егор Шарангович, «Нью-Джерси»;

9. Алексис Лафреньер, «Рейнджерс»;

10. Алекс Дебринкет, «Оттава»;

11. Трэвис Конекны, «Филадельфия»;

12. Скотт Лоутон, «Филадельфия»;

13. Эрик Карлссон, «Сан-Хосе»;

14. Колтон Парайко, «Сент-Луис»;

15. Вильям Нюландер, «Торонто»;

16. Митч Марнер, «Торонто»;

17. Джей Ти Миллер, «Ванкувер»;

18. Энтони Манта, «Вашингтон»;

19. Евгений Кузнецов, «Вашингтон»;

20. Пьер-Люк Дюбуа, «Виннипег»;

21. Марк Шайфли, «Виннипег»;

22. Коннор Хеллибак, «Виннипег».

14 комментариев

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Юрий Богданов
15. Вильям Нюландер, «Торонто»;

16. Митч Марнер, «Торонто»;

Таварес одобряет
+12
0
+12
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rjrjy
Это же не топ-22, а просто список кандидатов на обмен из всех команд, перечисленных в алфавитном порядке
+5
0
+5
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oberkorn
Вашингтон, кроме первого звена для ови, можно весь менять
+3
0
+3
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DimaNN
Ответ Анахайм Анахайм
Лафреньер - кандидат на приз имени Наиля Якупова
Еще довольно молодой он. И потихоньку, но прибавляет, вроде - рано пока ему Якупов Трофи вручать 😁
+2
0
+2
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mantruck
Много хороших игроков фигурирует в этом списке, межсезонье может быть интереснее чем прошедший финал КС
+1
0
+1
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Анахайм Анахайм
Лафреньер - кандидат на приз имени Наиля Якупова
+2
-1
+1
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Strannix
Лафреньер неожиданно
+1
0
+1
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Авл Агерий
Ответ oberkorn
Вашингтон, кроме первого звена для ови, можно весь менять
Зачем менять если в Херши можно набрать нормальных игроков.
+1
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Bratsk Bruins
кому нужен Ямомото? не видно, не слышно...
0
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Авл Агерий
Думаю за 2 ляма в год Шарангович сможет устроиться в клуб, где хронически не хватает денег на игроков bottom-6.
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Дима Миронов
Сарос?
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NACfoRekcuF
Ответ $-AGROHIM-$
Надо Ови выгнать и строить новую команду!
Хорошо что вашингтоном управляют не дегенераты.
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