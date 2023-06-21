Кузнецов, Шарангович, Дюбуа, Дебринкет, Хеллибак, Карлссон, Манта – в списке игроков, которых могут обменять (Sportsnet)

Издание Sportsnet составило список игроков НХЛ, являющихся главными кандидатами на обмен.

В список вошли российский нападающий «Вашингтона» и белорусский форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович. Весь топ-22 выглядит следующим образом:

1. Джон Гибсон, «Анахайм»;

2. Клейтон Келлер, «Аризона»;

3. Элиас Линдхольм, «Калгари»;

4. Ноа Хэнифин, «Калгари»;

5. Бретт Пеши, «Каролина»;

6. Кайлер Ямамото, «Эдмонтон»;

7. Юусе Сарос, «Нэшвилл»;

8. Егор Шарангович, «Нью-Джерси»;

9. Алексис Лафреньер, «Рейнджерс»;

10. Алекс Дебринкет, «Оттава»;

11. Трэвис Конекны, «Филадельфия»;

12. Скотт Лоутон, «Филадельфия»;

13. Эрик Карлссон, «Сан-Хосе»;

14. Колтон Парайко, «Сент-Луис»;

15. Вильям Нюландер, «Торонто»;

16. Митч Марнер, «Торонто»;

17. Джей Ти Миллер, «Ванкувер»;

18. Энтони Манта, «Вашингтон»;

19. Евгений Кузнецов, «Вашингтон»;

20. Пьер-Люк Дюбуа, «Виннипег»;

21. Марк Шайфли, «Виннипег»;

22. Коннор Хеллибак, «Виннипег».