Кузнецов, Шарангович, Дюбуа, Дебринкет, Хеллибак, Карлссон, Манта – в списке игроков, которых могут обменять (Sportsnet)
Издание Sportsnet составило список игроков НХЛ, являющихся главными кандидатами на обмен.
В список вошли российский нападающий «Вашингтона» и белорусский форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович. Весь топ-22 выглядит следующим образом:
1. Джон Гибсон, «Анахайм»;
2. Клейтон Келлер, «Аризона»;
3. Элиас Линдхольм, «Калгари»;
4. Ноа Хэнифин, «Калгари»;
5. Бретт Пеши, «Каролина»;
6. Кайлер Ямамото, «Эдмонтон»;
7. Юусе Сарос, «Нэшвилл»;
8. Егор Шарангович, «Нью-Джерси»;
9. Алексис Лафреньер, «Рейнджерс»;
10. Алекс Дебринкет, «Оттава»;
11. Трэвис Конекны, «Филадельфия»;
12. Скотт Лоутон, «Филадельфия»;
13. Эрик Карлссон, «Сан-Хосе»;
14. Колтон Парайко, «Сент-Луис»;
15. Вильям Нюландер, «Торонто»;
16. Митч Марнер, «Торонто»;
17. Джей Ти Миллер, «Ванкувер»;
18. Энтони Манта, «Вашингтон»;
19. Евгений Кузнецов, «Вашингтон»;
20. Пьер-Люк Дюбуа, «Виннипег»;
21. Марк Шайфли, «Виннипег»;
22. Коннор Хеллибак, «Виннипег».
16. Митч Марнер, «Торонто»;
Таварес одобряет