Фарм «Вашингтона» одержал 3 победы подряд в финале плей-офф АХЛ с «Коачеллой» после 0-2 в серии

«Херши» одержал 3 победы подряд в финале Кубка Колдера с «Коачеллой» после 0-2 в серии.

Фарм « » выиграл 5-й матч финала плей-офф у фарма « » (1:0 ОТ, 3-2).

Победную шайбу на 71-й минуте забросил форвард . Вратарь Хантер Шепард сыграл на ноль, отразив 21 бросок.

После двух гостевых поражений (0:5 и 0:4) «Беарс» одержали 3 домашних победы подряд с перевесом в одну шайбу (5:4 ОТ, 3:2, 1:0 ОТ).

Шестой и, если потребуется, седьмой матчи пройдут на площадке «Файрбердс».