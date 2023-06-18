Фарм «Вашингтона» одержал 3 победы подряд в финале плей-офф АХЛ с «Коачеллой» после 0-2 в серии

Теги результаты Вашингтон АХЛ Херши Кубок Колдера Сиэтл Гарретт Пилон Коачелла Вэлли Хоккей

«Херши» одержал 3 победы подряд в финале Кубка Колдера с «Коачеллой» после 0-2 в серии.

Фарм «Вашингтона» выиграл 5-й матч финала плей-офф АХЛ у фарма «Сиэтла» (1:0 ОТ, 3-2). 

Победную шайбу на 71-й минуте забросил форвард Гарретт Пилон. Вратарь Хантер Шепард сыграл на ноль, отразив 21 бросок. 

После двух гостевых поражений (0:5 и 0:4) «Беарс» одержали 3 домашних победы подряд с перевесом в одну шайбу (5:4 ОТ, 3:2, 1:0 ОТ). 

Шестой и, если потребуется, седьмой матчи пройдут на площадке «Файрбердс». 

 

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