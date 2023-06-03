Фарм «Вашингтона» вышел в финал плей-офф АХЛ. У «Херши» 11 титулов – больше всех в истории лиги

Фарм-клуб «Вашингтона» вышел в финал плей-офф АХЛ, обыграв «Рочестер».

«Херши» обыграл «Американс» в финале Восточной конференции Кубка Колдера (4-2, 1:0 в шестой игре).

Автором победной шайбы в шестом матче стал форвард . Вратарь Хантер Шепард сыграл на ноль, отразив все 24 броска игроков фарм-клуба « ».

«Беарс» – самый титулованный клуб в истории . Клуб 11 раз выигрывал , в последний раз это произошло в 2010 году. Выход в финал стал для « » первым с 2016 года. Командой руководит Тодд Нельсон.

Соперник по финалу определится по итогам финала Западной конференции. После 4 игр в серии «Милуоки» (фарм «Нэшвилла») – «Коачелла» (фарм «Сиэтла») счет 2-2.