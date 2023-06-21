Барбашев выйдет на рынок свободных агентов, скорее всего. Активных переговоров с «Вегасом» нет
Иван Барбашев, скорее всего, выйдет на рынок свободных агентов.
В данный момент нападающий и «Вегас» не ведут активных переговоров о продлении контракта, сообщает журналист ESPN Кевин Уикс. Действующее соглашение с кэпхитом 2,25 миллиона долларов завершило действие после окончания сезона.
Скорее всего, российский хоккеист выйдет на рынок свободных агентов, где у него будет много выгодных предложений.
Ранее стало известно, что «Вегас» вел переговоры с Барбашевым о продлении контракта до плей-офф, но стороны были далеки от договоренности.
Иван присоединился к «Голден Найтс» перед дедлайном, перейдя в команду в результате обмена с «Сент-Луисом». В регулярном чемпионате за «Вегас» форвард набрал 16 (6+10) очков в 23 матчах.
В плей-офф Барбашев, игравший в звене с Джеком Айкелом и самым ценным игроком плей-офф Джонатаном Маршессо, добавил на свой счет 18 (7+11) баллов в 22 играх.
В топ-6 может отработать за звездным центром в защите, при этом и отдаст, и замкнет, и подправит. Надежный игрок не налажает и не будет лениться. Но и потолок возможностей тоже ограничен. Возраст нарядный и на 7 лет можно смело подписывать. Но искомые 5-6 млн...тут круг сразу резко сужается.