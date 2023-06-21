Барбашев выйдет на рынок свободных агентов, скорее всего. Активных переговоров с «Вегасом» нет

Теги возможные переходы НХЛ Вегас Иван Барбашев Хоккей

Иван Барбашев, скорее всего, выйдет на рынок свободных агентов.

В данный момент нападающий и «Вегас» не ведут активных переговоров о продлении контракта, сообщает журналист ESPN Кевин Уикс. Действующее соглашение с кэпхитом 2,25 миллиона долларов завершило действие после окончания сезона. 

Скорее всего, российский хоккеист выйдет на рынок свободных агентов, где у него будет много выгодных предложений. 

Ранее стало известно, что «Вегас» вел переговоры с Барбашевым о продлении контракта до плей-офф, но стороны были далеки от договоренности.

Иван присоединился к «Голден Найтс» перед дедлайном, перейдя в команду в результате обмена с «Сент-Луисом». В регулярном чемпионате за «Вегас» форвард набрал 16 (6+10) очков в 23 матчах.

В плей-офф Барбашев, игравший в звене с Джеком Айкелом и самым ценным игроком плей-офф Джонатаном Маршессо, добавил на свой счет 18 (7+11) баллов в 22 играх.

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11 комментариев

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AminO2
Кто там хочет выиграть Кубок Стэнли в новом сезоне? Налетай, торопись!
+21
-1
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37old
Плюс что может играть на любой позиции в любом звене.
В топ-6 может отработать за звездным центром в защите, при этом и отдаст, и замкнет, и подправит. Надежный игрок не налажает и не будет лениться. Но и потолок возможностей тоже ограничен. Возраст нарядный и на 7 лет можно смело подписывать. Но искомые 5-6 млн...тут круг сразу резко сужается.
+7
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+7
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Hola Hola
Ну, Ивану теперь нужно контракт побольше получить. В спортивном плане главной цели он уже добился.
+3
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Мікалай Ланец
Ответ AminO2
Кто там хочет выиграть Кубок Стэнли в новом сезоне? Налетай, торопись!
Тогда уже американскую парочку Кессел- Куик надо подписывать
+3
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Misson
5,5 - 6 млн. получит на рынке. Вегас ему больше 3,5 млн. не сможет предложить.
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Камаз Отходов
Он будет ждать что-то в районе 6 х 6. Кто предложит, туда и поедет.
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Maluma Amulam
Жаль. Ждем в детройте)))
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Morpeh Kaspiya
В Питтсбург надо брать.
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Dragon10
Очень эффективный и полезный игрок, и справедливо ждёт выгодных предложений. Не пожадничать и на хороший срок подписаться, да и попасть бы в нужную команду, со своими Айкелами и Маршессо. От партнёров тоже много зависит
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Joe Biden
Ответ 37old
Плюс что может играть на любой позиции в любом звене. В топ-6 может отработать за звездным центром в защите, при этом и отдаст, и замкнет, и подправит. Надежный игрок не налажает и не будет лениться. Но и потолок возможностей тоже ограничен. Возраст нарядный и на 7 лет можно смело подписывать. Но искомые 5-6 млн...тут круг сразу резко сужается.
Чикаго стоит призадуматься. К Бедарду в звено очень полезный край, можно сказать необходимый.
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