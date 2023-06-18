«Вегас» вел переговоры с Барбашевым о продлении контракта до плей-офф, но стороны были далеки от договоренности
«Вегас» пытался переподписать Ивана Барбашева до плей-офф.
Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что с игроком обсуждалось подписание нового договора до начала Кубка Стэнли, но стороны были слишком далеки от договоренности.
Нападающий стал двукратным обладателем Кубка Стэнли, выиграв титул в составе «Вегаса» в нынешнем сезоне.
Иван Барбашев присоединился к «Голден Найтс» перед дедлайном, перейдя в команду в результате обмена с «Сент-Луисом».
В регулярном чемпионате за «Вегас» форвард набрал 16 (6+10) очков в 23 матчах.
В плей-офф Барбашев, игравший в звене с Джеком Айкелом и самым ценным игроком плей-офф Джонатаном Маршессо, добавил на свой счет 18 (7+11) баллов в 22 играх.
Действующий контракт Ивана с кэпхитом 2,25 миллиона долларов завершил действие после окончания сезона. Хоккеист может выйти на рынок свободных агентов.
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