«Вегас» вел переговоры с Барбашевым о продлении контракта до плей-офф, но стороны были далеки от договоренности

«Вегас» пытался переподписать Ивана Барбашева до плей-офф.

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что с игроком обсуждалось подписание нового договора до начала Кубка Стэнли, но стороны были слишком далеки от договоренности.

Нападающий стал двукратным обладателем Кубка Стэнли, выиграв титул в составе « » в нынешнем сезоне.

присоединился к «Голден Найтс» перед дедлайном, перейдя в команду в результате обмена с «Сент-Луисом».

В регулярном чемпионате за «Вегас» форвард набрал 16 (6+10) очков в 23 матчах.

В плей-офф Барбашев, игравший в звене с Джеком Айкелом и самым ценным игроком плей-офф Джонатаном Маршессо, добавил на свой счет 18 (7+11) баллов в 22 играх.

Действующий контракт Ивана с кэпхитом 2,25 миллиона долларов завершил действие после окончания сезона. Хоккеист может выйти на рынок свободных агентов.