Фридман о Барбашеве: «Он мог бы получить контракт на 8 лет. Этот парень является номером один на рынке»

Теги возможные переходы НХЛ Вегас Иван Барбашев Эллиотт Фридман Хоккей

Эллиотт Фридман высказался о будущем Ивана Барбашева.

Нападающий «Вегаса», выигравший Кубок Стэнли с командой, может выйти на рынок свободных агентов после завершения контракта. Ожидается, что агент будет искать для нападающего многолетнее соглашение с зарплатой в диапазоне 5,5 – 5,75 млн долларов в год.

Фридман поделился мыслями о том, может ли Барбашев получить контракт, сопоставимый с соглашением, которое прошлым летом подписал Валерий Ничушкин с «Колорадо» (8 лет, 6,125 млн долларов в год).

«Я не знаю, получит ли Барбашев такую высокую зарплату, но я действительно думаю, что сейчас он мог бы получить контракт на 8 лет – три недели назад я не думал, что такое произойдет.

Сейчас мы находимся в положении, когда этот парень является номером один на рынке, и предложения будут поступать нескончаемым потоком», – сказал инсайдер Sportsnet. 

Форвард «Вегаса» Барбашев планирует получить долгосрочный контракт с зарплатой до 5,75 млн долларов в год

Агент Барбашева: «Иван хотел бы остаться в «Вегасе», но не знаю, может ли клуб позволить себе рыночные условия»

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3 комментария

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FaithDevotion
Так если он с рынка подпишется, он же больше 7 не сможет, не?
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Michael 1994
Иван заслужил такие деньги. Его игра сильно помогла Вегасу выиграть этот Кубок. 5,8 можно просить у америкосов и 6,3 с канадских клубов.
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Dimasick89
Ответ FaithDevotion
Так если он с рынка подпишется, он же больше 7 не сможет, не?
да с рынка только 7 лет, а если перед рынком обменяют до этого согласовав контракт то может
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