Фридман о Барбашеве: «Он мог бы получить контракт на 8 лет. Этот парень является номером один на рынке»

Эллиотт Фридман высказался о будущем Ивана Барбашева.

Нападающий «Вегаса», выигравший Кубок Стэнли с командой, может выйти на рынок свободных агентов после завершения контракта. Ожидается, что агент будет искать для нападающего многолетнее соглашение с зарплатой в диапазоне 5,5 – 5,75 млн долларов в год.

поделился мыслями о том, может ли Барбашев получить контракт, сопоставимый с соглашением, которое прошлым летом подписал Валерий Ничушкин с «Колорадо» (8 лет, 6,125 млн долларов в год).

«Я не знаю, получит ли Барбашев такую высокую зарплату, но я действительно думаю, что сейчас он мог бы получить контракт на 8 лет – три недели назад я не думал, что такое произойдет.

Сейчас мы находимся в положении, когда этот парень является номером один на рынке, и предложения будут поступать нескончаемым потоком», – сказал инсайдер Sportsnet.

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