Ротенберг встретился с Карякиным: «Нам было о чем поговорить, ведь недаром хоккей называют шахматами на льду: нужны творческое мышление, умение реагировать нестандартно»

Роман Ротенберг встретился с Сергеем Карякиным.

«Пересеклись и с удовольствием пообщались с – одним из наших сильнейших гроссмейстеров, обладателем Кубка ФИДЕ, чемпионом мира по быстрым шахматам и блицу.

Нам было о чем поговорить, ведь недаром хоккей называют шахматами на льду: тут также нужны творческое мышление, умение реагировать быстро и нестандартно, мощная теоретическая подготовка.

Да и сам Сергей сравнивал шахматы и хоккей, говоря, что и там, и там, нужно включать голову и выстраивать комбинации.

К тому же сын Сергея делает первые шаги в хоккее, верю, что у него большое будущее. Ждем Карякина-младшего в хоккейной сборной России!» – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/rotenberg81/1994