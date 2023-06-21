Ротенберг встретился с Карякиным: «Нам было о чем поговорить, ведь недаром хоккей называют шахматами на льду: нужны творческое мышление, умение реагировать нестандартно»

Теги СКА Сергей Карякин КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг встретился с Сергеем Карякиным.

«Пересеклись и с удовольствием пообщались с Сергеем Карякиным – одним из наших сильнейших гроссмейстеров, обладателем Кубка ФИДЕ, чемпионом мира по быстрым шахматам и блицу.

Нам было о чем поговорить, ведь недаром хоккей называют шахматами на льду: тут также нужны творческое мышление, умение реагировать быстро и нестандартно, мощная теоретическая подготовка.

Да и сам Сергей сравнивал шахматы и хоккей, говоря, что и там, и там, нужно включать голову и выстраивать комбинации.

К тому же сын Сергея делает первые шаги в хоккее, верю, что у него большое будущее. Ждем Карякина-младшего в хоккейной сборной России!» – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА в своем телеграм-канале. 

Фото: t.me/rotenberg81/1994

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19 комментариев

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язнаюгдеты
Это кто это называет хоккей шахматами на льду?
+33
0
+33
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Игорь Новиков
Ответ язнаюгдеты
Это кто это называет хоккей шахматами на льду?
Ротенберг 😅
+24
-1
+23
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Booligan
А шахматы это хоккей на доске, добавил Карякин
+21
0
+21
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sancho81
Ответ Александр Скворцов
Встреча двух патриотов!
Во второй букве ошиблись.
+10
-1
+9
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Atsuktuvas
Хоккей - это шахматы на льду, шахматы - это фехтование на доске, фехтование - это гимнастика со шпагой, а гимнастика - это квиддич без метлы.
+10
-1
+9
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Dmitry Arsentyev
Горшочек, не вари
+5
0
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Александр Скворцов
Встреча двух патриотов!
+5
-1
+4
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sintenced
Ответ язнаюгдеты
Это кто это называет хоккей шахматами на льду?
Йозе Марино
+3
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Давай Так
Слышал, что кёрлинг называют шахматами на льду. Но никак не хоккей.
+2
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Might
Дартс - это велогонки на автобусе.
+2
0
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SHawk
Да что черт возьми ты такое несешь?
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Степан Сорокин
Он может хотя бы один день ничего не комментировать?
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Иннокентий Кокс
«Лошадью ходи, век воли не видать!»
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justbored
Ромка продолжает феерить? Внимание от "архивов Ротенберга" отвлекает что ли.
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robbaggio
невозможно найти 2 более не похожих друг на друга вида спорта
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Pikachu Pikachu
Ответ язнаюгдеты
Это кто это называет хоккей шахматами на льду?
Никто. Керлинг так иногда называют, но никак не хоккей
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papadok
Если что, все о шахматах и конкурирующих с ними видах спорта сказал Владимир Семенович Высоцкий в композиции "Честь шахматной короны". Ротенбергу остается просмотреть теперь матчи Фишера, Карпова, Каспарова, Карлсена, наверное, тоже. Их может оказаться больше, чем восемьсот.
0
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Александр Горлов
Конгресс куртизанок
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Алексѣй Пестовъ
Ответ язнаюгдеты
Это кто это называет хоккей шахматами на льду?
Йозе Марино, Ротенберг и его учителя
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