Ротенберг про Алистрова: «Знаете, как мы говорим? «Пришло время Али». Он имеет возможность стать одним из сильнейших игроков»

Роман Ротенберг дал характеристику перешедшему в СКА Владимиру Алистрову.

Хоккеист выступал за минское «Динамо» в прошлом сезоне. Он перешел в СКА в результате обмена.

– Нападающий Владимир Алистров. Знаете, как мы говорим?

– Как?

– «Пришло время Али». Потому что он обладает очень хорошими атлетическими качествами, катанием.

Алистров имеет возможность стать одним из сильнейших игроков, наравне с нашими другими ребятами. Игра покажет, но вы же согласитесь, что серия с белорусами не была простой.

И тот же Алистров создавал нам много сложностей. Не было такого, что мы в СКА посмотрели отчеты селекционеров, кого-то изучили по карточкам.

Мы этого пацана видели весь сезон, провели против него очень много матчей, включая плей-офф.

В сумме это 10 игр КХЛ, да еще восемь тяжелых матчей со сборными. И когда мы пригласили Алистрова в СКА, это было не просто так, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.