Ротенберг про Алистрова: «Знаете, как мы говорим? «Пришло время Али». Он имеет возможность стать одним из сильнейших игроков»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Владимир Алистров Хоккей

Роман Ротенберг дал характеристику перешедшему в СКА Владимиру Алистрову.

Хоккеист выступал за минское «Динамо» в прошлом сезоне. Он перешел в СКА в результате обмена.

– Нападающий Владимир Алистров. Знаете, как мы говорим?

– Как?

– «Пришло время Али». Потому что он обладает очень хорошими атлетическими качествами, катанием.

Алистров имеет возможность стать одним из сильнейших игроков, наравне с нашими другими ребятами. Игра покажет, но вы же согласитесь, что серия с белорусами не была простой.

И тот же Алистров создавал нам много сложностей. Не было такого, что мы в СКА посмотрели отчеты селекционеров, кого-то изучили по карточкам.

Мы этого пацана видели весь сезон, провели против него очень много матчей, включая плей-офф.

В сумме это 10 игр КХЛ, да еще восемь тяжелых матчей со сборными. И когда мы пригласили Алистрова в СКА, это было не просто так, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Clever_mind
Он нейросеть
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел павел
почему от каждой новости про Ротенбергов меня тошнит?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KasperSurgut
Ответ Clever_mind
Он нейросеть
Даже можно название придумать "Рот Йозе Марино"
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий