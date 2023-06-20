Роман Ротенберг: «Частица «Вегаса» есть в СКА – Козырев играл у Кэссиди, мы взяли конспекты. Задача – играть лучше, чем «Голден Найтс»

Теги СКА Кубок Стэнли Андрей Козырев НХЛ КХЛ Вегас Роман Ротенберг Матч ТВ Брюс Кэссиди Хоккей

Роман Ротенберг заявил о желании СКА играть лучше «Вегаса».

– Какие эмоции у вас оставил финал Кубка Стэнли? Какой новый тренд задал «Вегас»?

– Если честно, я очень давно слежу за тренером «Вегаса».

Так сложилось, что еще когда Брюс Кэссиди возглавлял «Индианаполис» в сезоне-1998/99, то у него тогда защитником играл Андрей Козырев.

И мы потом этот опыт, в частности, использовали, когда Козырев стал тренером, и мы вместе создавали новую хоккейную философию СКА.

Мы взяли те конспекты, те упражнения из «Индианаполиса». У нас была книжка Кэссиди, и мы использовали его мысли. Мы же собираем лучшие упражнения со всего мира.

И вот частица «Вегаса» есть в СКА, потому что Кэссиди свою систему строит всю жизнь. Он ведь не просто так стал обладателем Кубка Стэнли.

Так вот мы давно следим за Брюсом Кэссиди, изучаем его тренировочный процесс.

Мы знаем, как он работал в «Бостоне», как сейчас пришел в «Голден Найтс» и в первом же сезоне привел команду к чемпионству. Его система игры детально улучшается, к чему стремимся и мы в СКА.

Наша задача – играть не хуже, а лучше, чем «Вегас».

Мы хотим создать такую команду и в КХЛ, и на национальном уровне сборную России, чтобы мы играли с таким же преимуществом, как вот «Голден Найтс» разгромили «Флориду» в решающем матче со счетом 9:3. Вот такие победы нам нужны, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг о «России 25»: «Должны показывать лучший хоккей советских традиций. «Торпедо» ставят в пример – они перенимают опыт СКА, мы с Козыревым эту систему разрабатывали»

10 комментариев

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Александр Воронцов
Ротенберг как будто специально троллить всю общественность своими нелогичными и безумными интервью
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Амфитрион
Мне уже начинает казаться, что частичка Ротенберга есть даже в воздухе вокруг нас, он просто вездесущ.
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Clever_mind
Ахтунг господа. Он себя превзошёл
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Олег
Бредни Ромы СВИСТОПЛЯСОВА надоели.
Угомоните его или дайте ему пистолет.
+2
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цэсемьэр
как скрыть новости с хештегом #ротеньерг из ленты?
уже мутит от потока его сознания🤢
+1
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Unnamed80
Никогда не поверю, что создатель красной машины, работает по конспектам какого-то канадского тренеришки
+1
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dukenukem
Да-да, дух Вадика Шипачева до сих пор в Питере
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Uriah Heep
Неугомонный.
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Непристойное предложение
он прямо на предматчевой раскатке и во время игры будет игрокам кричать: "играйте как вегас, чего не ясного?! как они играйте и всё! "
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B.l.a.z.e
Рома, еще не пятница)) куда тебя понесло)
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