Ротенберг поздравил Собянина с 65-летием: «Москва стала лучше, удобнее, безопаснее. Здорово, что Сергей Семенович уделяет так много внимания спорту»

Роман Ротенберг поздравил Сергея Собянина с 65-летием.

«Сегодня юбилей празднует один из самых уважаемых и популярных государственных деятелей нашей страны. Мэру Москвы Сергею Собянину исполняется 65 лет.

Я хочу от всей души поблагодарить Сергея Семеновича за невероятный результат, которого он добился за годы управления столицей нашей Родины. Москва стала лучше, удобнее, безопаснее. Сегодня это действительно один из самых комфортных и гостеприимных городов мира.

Здорово, что Сергей Семенович уделяет так много внимания строительству спортивной инфраструктуры. За годы его руководства в Москве открылись несколько суперсовременных ледовых дворцов и множество площадок для широкого круга любителей спорта.

В столице прошли чемпионаты мира по футболу, хоккею и другим популярным видам спорта. Сотни тысяч москвичей приобщились к физической культуре и здоровому образу жизни. Огромное спасибо Сергею Семеновичу за огромный вклад в дело развития спорта в России!

Уверен, что у Москвы под руководством впереди блестящее будущее. Пусть все проекты и задумки воплощаются в жизнь на радость москвичам и гостям столицы!

С юбилеем, Сергей Семенович!» – написал первый вице-президент и главный тренер в своем телеграм-канале.