Ротенберг поздравил Собянина с 65-летием: «Москва стала лучше, удобнее, безопаснее. Здорово, что Сергей Семенович уделяет так много внимания спорту»
Роман Ротенберг поздравил Сергея Собянина с 65-летием.
«Сегодня юбилей празднует один из самых уважаемых и популярных государственных деятелей нашей страны. Мэру Москвы Сергею Собянину исполняется 65 лет.
Я хочу от всей души поблагодарить Сергея Семеновича за невероятный результат, которого он добился за годы управления столицей нашей Родины. Москва стала лучше, удобнее, безопаснее. Сегодня это действительно один из самых комфортных и гостеприимных городов мира.
Здорово, что Сергей Семенович уделяет так много внимания строительству спортивной инфраструктуры. За годы его руководства в Москве открылись несколько суперсовременных ледовых дворцов и множество площадок для широкого круга любителей спорта.
В столице прошли чемпионаты мира по футболу, хоккею и другим популярным видам спорта. Сотни тысяч москвичей приобщились к физической культуре и здоровому образу жизни. Огромное спасибо Сергею Семеновичу за огромный вклад в дело развития спорта в России!
Уверен, что у Москвы под руководством Сергея Собянина впереди блестящее будущее. Пусть все проекты и задумки воплощаются в жизнь на радость москвичам и гостям столицы!
С юбилеем, Сергей Семенович!» – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА в своем телеграм-канале.
То что Собянин мэр Москвы, это трагедия, но вряд ли Ротенберг это поймёт
На всякий случай, для немосквичей поясню, что на месте парка Зарядье раньше была циклопически-омерзительная гостиница Россия, построенная на фундаменте недостроенного Дома Советов, а сам комментарий, таким образом, является сарказмом.
И Путин тоже..
это каких?
Во-первых, угождать всем людям без изъятья;
Хозяину, где доведется жить,
Начальнику, с кем буду я служить,
Слуге его, который чистит платья,
Швейцару, дворнику для избежанья зла,
Собаке дворника, чтоб ласкова была."(с)
А вообще у Лужкова тоже были свои причуды. Взять одну эту стихийную торговлю. Да, время было тяжёлое, но в нулевые, когда у населения появилось больше денег, это всё выглядело не очень. Вышел из вестибюля станции метро и попал сразу на рынок.
Может устроить бойкот этим новостям? Уже со стороны редакторов идёт форменное издевательство над читателями.
Одно дело комментарий Ротенберга после марса или его комментарий относительно трансферов СКА. Но постить его ежедневные опусы о геополитике, поздравления с др известных персон и прочее, просто лютый зашквар.
Спортс, хватит #ХоккейбезРотена
или мигрантов ругать левая повестка не позволяет?