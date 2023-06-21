Ротенберг поздравил Собянина с 65-летием: «Москва стала лучше, удобнее, безопаснее. Здорово, что Сергей Семенович уделяет так много внимания спорту»

Теги СКА ФХР светская хроника КХЛ Сергей Собянин Роман Ротенберг детский хоккей Хоккей

Роман Ротенберг поздравил Сергея Собянина с 65-летием.

«Сегодня юбилей празднует один из самых уважаемых и популярных государственных деятелей нашей страны. Мэру Москвы Сергею Собянину исполняется 65 лет.

Я хочу от всей души поблагодарить Сергея Семеновича за невероятный результат, которого он добился за годы управления столицей нашей Родины. Москва стала лучше, удобнее, безопаснее. Сегодня это действительно один из самых комфортных и гостеприимных городов мира.

Здорово, что Сергей Семенович уделяет так много внимания строительству спортивной инфраструктуры. За годы его руководства в Москве открылись несколько суперсовременных ледовых дворцов и множество площадок для широкого круга любителей спорта.

В столице прошли чемпионаты мира по футболу, хоккею и другим популярным видам спорта. Сотни тысяч москвичей приобщились к физической культуре и здоровому образу жизни. Огромное спасибо Сергею Семеновичу за огромный вклад в дело развития спорта в России!

Уверен, что у Москвы под руководством Сергея Собянина впереди блестящее будущее. Пусть все проекты и задумки воплощаются в жизнь на радость москвичам и гостям столицы!

С юбилеем, Сергей Семенович!» – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА в своем телеграм-канале. 

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44 комментария

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frol92
Оно вообще молчит когда нибудь?
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+24
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Gord Lane
Так получилось, что я коренной Москвич. Это не подвиг и я тут как бы не при чем, спасибо родителям, но свой город я люблю и хорошо его знаю. Поэтому скажу от имени большинства Москвичей. Так ненавидеть город, как это делает Собянин, надо очень захотеть. Идёт просто разрушение большинства исторических объектов. Взять этот ужас Парк Зарядье и вспомнить каким милым и уютным он был раньше, а Таганка, а Лефортово, а Хамовники...
То что Собянин мэр Москвы, это трагедия, но вряд ли Ротенберг это поймёт
+28
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Vasily Stavchansky
Ответ Gord Lane
Так получилось, что я коренной Москвич. Это не подвиг и я тут как бы не при чем, спасибо родителям, но свой город я люблю и хорошо его знаю. Поэтому скажу от имени большинства Москвичей. Так ненавидеть город, как это делает Собянин, надо очень захотеть. Идёт просто разрушение большинства исторических объектов. Взять этот ужас Парк Зарядье и вспомнить каким милым и уютным он был раньше, а Таганка, а Лефортово, а Хамовники... То что Собянин мэр Москвы, это трагедия, но вряд ли Ротенберг это поймёт
"Взять этот ужас Парк Зарядье и вспомнить каким милым и уютным он был раньше"

На всякий случай, для немосквичей поясню, что на месте парка Зарядье раньше была циклопически-омерзительная гостиница Россия, построенная на фундаменте недостроенного Дома Советов, а сам комментарий, таким образом, является сарказмом.
+18
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Cst Cap
Скоро мы вручим друг другу памятные ордена! , - добавил голос нашего хоккея
+19
-4
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Амфитрион
Ай умница, а без него мы бы и про днюху Собянина не узнали.
+12
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Расул Байрамкулов
Ну ещё бы Москва похорошела, все соки с регионов пылесосом вытягивает
+8
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Dream Tim
В нормальной стране вас обоих давно бы уже на нары оформили, чтобы там поздравляли друг друга
+7
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арап Петра Великого
"Славно завязал узелок! Врет, врет — и нигде не оборвется! А ведь какой невзрачный, низенький, кажется ногтем бы придавил его. Ну, да постой, ты у меня проговоришься. Я тебя уж заставлю побольше рассказать!" «Ревизор» Н.В. Гоголь
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Lanc
Как похорошел Собянин в Москве.
И Путин тоже..
+5
-2
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nikitosdaipoltos
Ответ Gord Lane
Так получилось, что я коренной Москвич. Это не подвиг и я тут как бы не при чем, спасибо родителям, но свой город я люблю и хорошо его знаю. Поэтому скажу от имени большинства Москвичей. Так ненавидеть город, как это делает Собянин, надо очень захотеть. Идёт просто разрушение большинства исторических объектов. Взять этот ужас Парк Зарядье и вспомнить каким милым и уютным он был раньше, а Таганка, а Лефортово, а Хамовники... То что Собянин мэр Москвы, это трагедия, но вряд ли Ротенберг это поймёт
"разрушение большинства исторических объектов"
это каких?
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brig_Mercury
"Мне завещал отец:
Во-первых, угождать всем людям без изъятья;
Хозяину, где доведется жить,
Начальнику, с кем буду я служить,
Слуге его, который чистит платья,
Швейцару, дворнику для избежанья зла,
Собаке дворника, чтоб ласкова была."(с)
+4
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savvaresh
Ответ Gord Lane
Так получилось, что я коренной Москвич. Это не подвиг и я тут как бы не при чем, спасибо родителям, но свой город я люблю и хорошо его знаю. Поэтому скажу от имени большинства Москвичей. Так ненавидеть город, как это делает Собянин, надо очень захотеть. Идёт просто разрушение большинства исторических объектов. Взять этот ужас Парк Зарядье и вспомнить каким милым и уютным он был раньше, а Таганка, а Лефортово, а Хамовники... То что Собянин мэр Москвы, это трагедия, но вряд ли Ротенберг это поймёт
Так получилось, что я тоже коренной Москвич, но за Зарядье ругать Собянина это странно. Парк в одной-двух минутах ходьбы от стены Кремля всяко лучше непонятной странной гостиницы времен СССР или пустыря, который там был после сноса. Можно было немного по-другому исполнить, но сама идея парка на этом месте лучше всего. За что Собянина надо сильно критиковать, так за это ужасное массовое строительство огромных жилых домов. Ладно бы эти застройщики придумывали хоть что-то интересное, а они лепят однотипные параллелепипеды высотой в почти 100 метров.
А вообще у Лужкова тоже были свои причуды. Взять одну эту стихийную торговлю. Да, время было тяжёлое, но в нулевые, когда у населения появилось больше денег, это всё выглядело не очень. Вышел из вестибюля станции метро и попал сразу на рынок.
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Sergejs Fedotovs
Ответ Филипп Петров
Они по одной методичке поздравления делают? Почему я постоянно натыкаюсь на абсолютно похожие друг на друга тексты? 😄
Одним агенством пользуются - не будет же Ротенберг лично спускаться на уровень какого-то там мэра города. Ему некогда - там сборна U45 на подходе, новая Суперсерия с Китаем намечается
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yurist Cherchesova
"уделяет много внимания спорту и бордюрам"
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misshud
Как же похорошел SPORTS.RU. По 10-20 реплик Ротенберга в день и уже не важно, какой это из Ротенбергов. Нужно больше Ротенбергов на главной, давай SPORTS.RU, ты можешь, я в тебя верю 🤣🤣🤣🤣
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Vasily Stavchansky
Может спорст.ру уже давно принадлежит Р-Ротенбергу? Это многое бы объяснило...
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Давай Так
Странно, что ни слова не сказал про зашкаливающие телерейтинги сборной25. А мог бы.
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DevilBrO
Ответ Gord Lane
Так получилось, что я коренной Москвич. Это не подвиг и я тут как бы не при чем, спасибо родителям, но свой город я люблю и хорошо его знаю. Поэтому скажу от имени большинства Москвичей. Так ненавидеть город, как это делает Собянин, надо очень захотеть. Идёт просто разрушение большинства исторических объектов. Взять этот ужас Парк Зарядье и вспомнить каким милым и уютным он был раньше, а Таганка, а Лефортово, а Хамовники... То что Собянин мэр Москвы, это трагедия, но вряд ли Ротенберг это поймёт
Этого уже никто не понимает (
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Sergeev55
ему то зачем вылизывать?! он деньги на твои игрушки не выделяет!
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nuksi
Уже не знаю, как это остановить.

Может устроить бойкот этим новостям? Уже со стороны редакторов идёт форменное издевательство над читателями.

Одно дело комментарий Ротенберга после марса или его комментарий относительно трансферов СКА. Но постить его ежедневные опусы о геополитике, поздравления с др известных персон и прочее, просто лютый зашквар.

Спортс, хватит #ХоккейбезРотена
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Сергей
Как то не сильно язычек впихнул
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Фифа Алекс
при лужкове дроны не летали на хоромы олигархов!🤡
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Геннадий Тимченко
Ответ Cst Cap
Скоро мы вручим друг другу памятные ордена! , - добавил голос нашего хоккея
и гражданин недружественных, по мнению правительства РФ, стран - Финляндии и Великобритании
+2
-1
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Дмитрий Турецкий
Ответ Матрос Кот
Собянин красавчик! Москва реально стала городом для жизни. Почти каждый уголок,где раньше были сараи и промзоны привели в порядок. Кстати такого же мнения придерживаются многие,в том числе Павел Перец, смециалист по изучению архитектуры Санкт-Петербурга и Москвы.
🤡👉🤪
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Мишаня Кашников
Ответ Gord Lane
Так получилось, что я коренной Москвич. Это не подвиг и я тут как бы не при чем, спасибо родителям, но свой город я люблю и хорошо его знаю. Поэтому скажу от имени большинства Москвичей. Так ненавидеть город, как это делает Собянин, надо очень захотеть. Идёт просто разрушение большинства исторических объектов. Взять этот ужас Парк Зарядье и вспомнить каким милым и уютным он был раньше, а Таганка, а Лефортово, а Хамовники... То что Собянин мэр Москвы, это трагедия, но вряд ли Ротенберг это поймёт
что по мигрантам, на улицу норма вечером выходить?
или мигрантов ругать левая повестка не позволяет?
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