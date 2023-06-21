Мифтахов про Свечникова: «Пахарь на льду и вне его. Победитель во всем, не любит уступать никому»

Амир Мифтахов охарактеризовал Андрея Свечникова как игрока.

– Как давно дружите с ?

– Где-то с 10 лет играли вместе. Росли вместе. Поэтому, конечно же, дружба с детства – самая близкая дружба.

– В чем феномен Андрея?

– Этот человек – пахарь на льду и вне его. Все его мысли о том, как стать лучше с каждым днем. Он победитель во всем, хочет выиграть любую игру, в какую бы ни играл. Не любит никому проигрывать и уступать.

– Он как-то изменился с тех пор, как уехал в Северную Америку в 16 лет?

– Я не замечаю изменений, мы всегда на связи. Созваниваемся, спрашиваем, как дела, обсуждаем какие-то спортивные и бытовые моменты, советуемся друг с другом.

– В марте он получил травму и выбыл до конца сезона…

– Это была очень неприятная новость для меня. Переживал, что он выпал на долгий срок. Конечно, очень хочется, чтобы он побыстрее вернулся на лед. Желаю ему скорейшего выздоровления, – сказал вратарь « ».