Хант о драке Овечкина и Свечникова в 2019-м: «Александр – сильный игрок. Эмоции захлестнули его, хватило одного удара»

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Гарет Хант высказался о драке Александра Овечкина и Андрея Свечникова

Хоккеисты «Вашингтона» и «Каролины» подрались в апреле 2019 года. Форвард «Харрикейнс» был отправлен в нокаут и ударился затылком о лед. Свечников не смог самостоятельно покинуть площадку и больше на лед не выходил.

Позже у Андрея диагностировали травму верхней части тела.

«Да, я видел эту драку. Опять же: на льду может случиться что угодно. Овечкин – сильный игрок. Эмоции захлестнули его – и хватило одного удара.

Имел ли он право атаковать более слабого соперника? До игры никогда не знаешь, что случится. Не думаю, что Овечкин заранее настраивался на эту драку – просто эмоции взяли верх. Хоккей – очень конкурентный вид спорта с участниками, которые всегда хотят побеждать», – сказал нападающий «Куньлуня»

 

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