Мифтахов об НХЛ: «Хорошие предложения были, двусторонний контракт. Мне хочется показать себя в Казани, выиграть Кубок Гагарина»

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов рассказал о предложениях из НХЛ.

В мае 23-летний вратарь заключил новый контракт с казанским клубом на 2 года.

– Ты подписал новый контракт с «Ак Барсом». Был ли интерес из , где ты свободный агент?

– Да, у меня были хорошие предложения. Не могу раскрыть детали, но предлагали подписать двусторонний контакт.

– Почему остался в «Ак Барсе»?

– Это мое решение. Хочется показать себя дома, в Казани. Из другой команды, возможно, было бы больше желания сразу уехать, но хочется отдать должное родному клубу, выиграть . А дальше уже будет видно, – сказал .