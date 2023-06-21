Агент Броссуа и Грайсса: «Лоран хотел бы остаться в «Вегасе», посмотрим, как все сложится. Томас не вернется в «Сент-Луис»

Теги Сент-Луис НХЛ Томас Грайсс Вегас Лоран Броссуа Хоккей

Агент Томаса Грайсса и Лорана Броссуа высказался о будущем игроков.

«Броссуа тоже хотел бы остаться [в «Вегасе»]. Мы также знаем, сколько вратарей у них может быть и сколько вратарей у них есть прямо сейчас. Не все могут вернуться. Но Броссуа хотел бы остаться. Он правда любит эту команду. Так что посмотрим, как все сложится.

[Грайсс] не вернется в «Сент-Луис». Ему понравилось там. У них есть молодой Джоэл Хофер который готов к следующему сезону. Так что Томас не вернется в «Сент-Луис».

Он хотел бы вернуться, он еще не закончил. Если мы сможем найти подходящую ситуацию, он вернется в лигу и в следующем году», – сказал Рэй Петкау.

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