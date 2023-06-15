Отец Барбашева: «Айкел подошел ко мне и попросил, чтобы Ваня остался в «Вегасе»

Отец Ивана Барбашева сообщил, что Джек Айкел хочет, чтобы россиянин остался в «Вегасе».

«Когда мы уже стояли в раздевалке, к нашему агенту подошел Айкел и попросил его, мол, попробуйте, чтобы Ваня остался в нашей команде, потому что мне с ним комфортно играется. Через 20 минут, когда я остался один, подошел ко мне, спросил, отец ли я , и тоже попросил меня, чтобы он остался. Я, конечно, ответил, что это надо решать с генменеджером, это работа агента.

Его все устраивает: коллектив и все остальное. В «Сент-Луисе» он, в основном, общался только с российскими игроками. Я прекрасно знаю семью Володи Тарасенко, там все очень хорошие люди. Бучневич, – все отличные ребята. В « » же Иван общается и с американцами, и с канадцами, они все дружелюбные.

Когда он только приехал, ему помогал Пьетранжело, с которым он играл в « », недалеко живет Мартинес, все общаются, помогают ему. Даже когда мы только приехали с женой, нас сразу встретили с объятиями мама Теодора и папа Пьетранжело.

Еще очень порадовало то, что на последнюю игру плей-офф приехала американская супружеская пара, у которых Ваня очень долго проживал в Бостоне. Ваня молодец, что вытащил их на лед, хотя никому это не разрешали делать», – сказал Дмитрий Барбашев.

В 2017-м владелец «Вегаса» озвучил цель – Кубок Стэнли через 6 лет. В 2023-м его команда сделала это!!!