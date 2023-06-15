Отец Барбашева: «Айкел подошел ко мне и попросил, чтобы Ваня остался в «Вегасе»
Отец Ивана Барбашева сообщил, что Джек Айкел хочет, чтобы россиянин остался в «Вегасе».
«Когда мы уже стояли в раздевалке, к нашему агенту подошел Айкел и попросил его, мол, попробуйте, чтобы Ваня остался в нашей команде, потому что мне с ним комфортно играется. Через 20 минут, когда я остался один, Айкел подошел ко мне, спросил, отец ли я Барбашева, и тоже попросил меня, чтобы он остался. Я, конечно, ответил, что это надо решать с генменеджером, это работа агента.
Его все устраивает: коллектив и все остальное. В «Сент-Луисе» он, в основном, общался только с российскими игроками. Я прекрасно знаю семью Володи Тарасенко, там все очень хорошие люди. Бучневич, Торопченко – все отличные ребята. В «Вегасе» же Иван общается и с американцами, и с канадцами, они все дружелюбные.
Когда он только приехал, ему помогал Пьетранжело, с которым он играл в «Сент-Луисе», недалеко живет Мартинес, все общаются, помогают ему. Даже когда мы только приехали с женой, нас сразу встретили с объятиями мама Теодора и папа Пьетранжело.
Еще очень порадовало то, что на последнюю игру плей-офф приехала американская супружеская пара, у которых Ваня очень долго проживал в Бостоне. Ваня молодец, что вытащил их на лед, хотя никому это не разрешали делать», – сказал Дмитрий Барбашев.
В 2017-м владелец «Вегаса» озвучил цель – Кубок Стэнли через 6 лет. В 2023-м его команда сделала это!!!
Но судя по этим рассказам отца, в "Вегасе" прям реально классные ребята собрались. Именно в плане человеческих качеств. Очень дружный костяк. Так ещё и играют как Боги.
Барбашёву 100% не захочется уезжать отсюда. Но здесь уже вопрос менеджмента и запросов Барби.
Посмотрим.
Хотя смотря на платёжку "Голден Найтс" я всё-равно с трудом представляю как он останется.
А если серьёзно, то Мильштейн, в принципе, может сделать такой же трюк, как с Гавриковым. Например, подписаться на год на адекватные для платёжки Вегаса деньги для попытки взять два кубка подряд. Весь боевой состав сохраняется. Менеджменту останется постараться на остатки переподписать на минималки всех ограниченно свободных агентов и второго вратаря.
А уже следующим летом, при повышенном потолке, по слухам, на 4-5 млн, с тремя кубками (если Вегас будет играть в финале с Тампой, надеюсь этого не произойдёт))) подписывать главный контракт всей карьеры.
Но для этого, как минимум, Ленер либо остаётся в ЛТИРЕ, либо его куда-то сплавить))