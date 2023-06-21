Рябыкин об отпусках игроков: «Не должен быть исключительно пляж, это время беговой работы. В первом сезоне в Омске пришел игрок с перевесом в 11 кг»

Дмитрий Рябыкин высказался о том, как хоккеисты должны проводить отпуска.

– Вчера обсуждали тему предсезонок с Андреем Коваленко. Он заметил, что в годы СССР отпуска были по месяцу, а летняя подготовка шла в два раза дольше. При этом по сравнению с нынешними временами выше было мастерство, а не профессионализм, ведь некоторые игроки выходили из отпуска с десятью лишними килограммами...

– С Андреем готов согласиться. В мое время предсезонки тоже шли два месяца, а отпуска были очень короткими – месяц. В итоге народ на отдыхе отрывался, прекрасно зная, что впереди два месяца изнурительной работы, когда можно все скинуть и наверстать.

Поэтому нынешняя система мне нравится больше, все-таки два месяца лагерей – перебор. За это время можно набрать форму, потом ее потерять и вновь набрать.

При этом сегодня очень важно, как ты проводишь отпуск. У профессионала не должен быть исключительно пляжный отдых, нужно поддерживать себя в нормальном состоянии, не терять, скажем так, минимальную форму.

– О какой поддержке речь?

– Никогда не был сторонником больших или длительных бегов на сборах. Считаю, что именно отпуск – это время беговой работы. Ты должен прийти в тренировочный лагерь клуба, получив определенную аэробную нагрузку. Только в этом случае четырех-пяти недель тебе хватит, чтобы качественно подготовиться и провести 100-матчевый сезон.

– Это правда, что сегодня хоккеисты к таким рекомендациям прислушиваются и выходят из отпуска в лучшей форме, чем 20-30 лет назад?

– Да, в большинстве случаев именно так. Хотя бывают и исключения.

Не буду называть имени и фамилии, но в моем первом сезоне в « » в качестве тренера из отпуска пришел игрок с перевесом в 11 килограммов и показателем жира в районе 25 – при разрешенном максимуме 11. Многие были в шоке, но надо отдать игроку должное – за полтора месяца подготовки он скинул почти десяток килограммов и снизил жировой показатель до 13.

Но все равно это был стресс – и личный, и командный. Необходимо его избегать, – сказал бывший тренер омичей.