Коваленко о предсезонке клубов КХЛ: «Необходимо брать какие-то приемы из советского хоккея. Молодежи отпуска в два-три месяца вредны»

Андрей Коваленко высказался о предсезонной подготовке хоккеистов КХЛ.

– Как к революции в предсезонке, в соответствии с которой клубы сдвигают старт тренировочных лагерей с первой половины июля на вторую, вы относитесь?

– Я не профессиональный тренер, поэтому мое мнение основывается исключительно на опыте игрока.

Когда начинал свою профессиональную карьеру, весь май мы тренировались, в июне уходили в отпуск, а 1 июля открывали предсезонную подготовку. Объем двухмесячной работы был очень большой – и различные бега, и зал, и только потом лед. Функциональный фундамент у нас был мощнейший, чувствовали себя отлично в любой лиге и на любом мировом турнире.

Помню, что после отъезда из ЦСКА в НХЛ в первые годы одноклубники надо мной смеялись – мол, зачем, , ты весь июль бегаешь, рано! Но мышечную память не отменишь – ноги сами бежали, причем хотелось именно командной работы. Спасибо Виктору Васильевичу Тихонову и , мне разрешали начинать подготовку как раз в команде на Ленинградском проспекте.

Сегодня ситуация совсем другая. Отпуск у игроков не месяц, а два-три. Все больше команд начинают подготовку даже не 15 июля, а ближе к августу. Кардинально изменился ее план – стало намного меньше «земли» и работы с весами, в моде – велотренажеры, резинки и так далее.

Многие из этих вещей пришли к нам из НХЛ. Да и я сам на финише своей карьеры перестроился скорее на североамериканскую предсезонку.

– Советская система подготовки осталась в прошлом?

– Наверное, какие-то моменты действительно ушли в историю. Все-таки сверхбега и сверхнагрузки на земле при всех их плюсах отражались на здоровье игроков, на травматизме. Теперь новые технологии подготовки.

Тем не менее какие-то приемы из советского хоккея, наверное, необходимо брать. Той же молодежи отпуска в два-три месяца вредны, да и коллективная работа для игроков без большого опыта полезнее, чем индивидуальная, до которой еще нужно дорасти, – сказал бывший игрок сборной России и клубов .