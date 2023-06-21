Рябыкин о предсезонке в КХЛ: «Пять недель – оптимальный срок. Но ключевой фактор – качество, нужна системная работа»

Теги Ак Барс Авангард Дмитрий Рябыкин КХЛ Брэндон Бови Хоккей

Дмитрий Рябыкин высказался об оптимальной продолжительности предсезонки в КХЛ.

– В России заговорили о революции в предсезонке – начинаем подготовку не в начале июля, а в конце, сокращаем количество предсезонных турниров. Интересно ваше мнение по этому вопросу.

– Раз мы пошли дорогой НХЛ по количеству матчей регулярного чемпионата, то неизбежно начали много брать из североамериканской методики подготовки. В принципе это логично. Если ты проводишь по сто матчей за сезон, то вряд ли выдержишь еще два месяца тренировочных лагерей и игр.

Считаю, что постепенно мы вырабатываем оптимальную модель подготовки именно для нашего хоккея и для нашей лиги. На мой взгляд, пять недель командной подготовки – оптимальный срок. Есть возможность заложить функциональный фундамент, плюс отработать с некоторые нюансы в тактике.

Но я бы не зацикливался именно на продолжительности тренировочных лагерей. Ключевой фактор – не срок, а качество. Очень многое зависит от деталей подготовки, от квалификации тренерского штаба, от узких специалистов. Нужна системная работа. 

– Показалось, что в «Авангарде» в ваши и Боба Хартли времена как раз физподготовка была козырем команды. Так?

– Да, это к вопросу о качестве тренировочного лагеря. В Омске работал Брендан Бови – на мой взгляд, очень сильный специалист по физподготовке. В координации с тренерским штабом он разрабатывал детальный план с большим объемом нагрузки – не только командной, но и индивидуальный.

Крайне важно, что шла дотошная работа, тренер показывал каждое упражнение до мельчайшего нюанса, разжевывал, в чем смысл. Команда, игроки видели, что эта работа приносит результат на льду.

– Этим летом Бови перешел в «Ак Барс». Казань сделала сильный ход?

– Думаю, любой клуб, приобретая такого качественного тренера по ОФП, делает сильный ход, – сказал бывший тренер «Авангарда». 

2 комментария

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Strannix
О и тут система)) его случайно один администратор роман не кусал?
+1
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Кеша
Многое зависит от профессионализма самих игроков . Одни спортсмены самостоятельно поддерживают форму и режимят в межсезонье , а некоторые приходят с десятком килограммов лишнего веса. Употребление алкоголя способствует увеличению веса. Что касается Брендана Бови , то Ак барс подтверждает серьезность своих намерений в новом сезоне . Качественный специалист. Кто вместо него в Авангарде?
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