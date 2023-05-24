Ротенберг об академии СКА: «Благодарю «Газпром» и Миллера за помощь в развитии детско-юношеского спорта в России. Мы готовим новое поколение звезд»

Роман Ротенберг поблагодарил «Газпром» за помощь в развитии детско-юношеского спорта.

«Снова отличные новости от команд академии СКА! Сегодня в Сочи завершился Кубок чемпионов U15 – главный клубный турнир для юношей не старше 15 лет. На нем выступали сразу две команды нашей академии, и они завоевали золото и бронзу!

В матче за третье место красиво обыграли ЦСКА со счетом 7:4, а в финале взяли верх над «Локомотивом» – 4:3.

Мы очень рады, что можем активно развивать академию СКА при поддержке нашего ключевого партнера – огромная благодарность ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру за помощь в развитии детско-юношеского спорта в Петербурге и во всей стране.

Вместе мы готовим новое поколение звезд российского хоккея, а текущие результаты академии СКА только подтверждают, что мы на правильном пути.

Поздравляю ребят и всю академию СКА с блестящим выступлении на всероссийском уровне! Уверен, впереди у наших воспитанников еще очень много медалей, кубков и чемпионств. Желаю юным хоккеистам удачи и прогресса. Через несколько лет ждем их в основе!

По итогам этого сезона команды академии разных возрастов взяли два золота, серебро и бронзу в Кубке чемпионов – прекрасный результат. Академия СКА – лучшая в этом году! Работаем дальше!» – написал главный тренер СКА.