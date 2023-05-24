Ротенберг об академии СКА: «Благодарю «Газпром» и Миллера за помощь в развитии детско-юношеского спорта в России. Мы готовим новое поколение звезд»

Теги СКА Газпром Алексей Миллер КХЛ Роман Ротенберг детский хоккей Хоккей

Роман Ротенберг поблагодарил «Газпром» за помощь в развитии детско-юношеского спорта.

«Снова отличные новости от команд академии СКА! Сегодня в Сочи завершился Кубок чемпионов U15 – главный клубный турнир для юношей не старше 15 лет. На нем выступали сразу две команды нашей академии, и они завоевали золото и бронзу!

В матче за третье место красиво обыграли ЦСКА со счетом 7:4, а в финале взяли верх над «Локомотивом» – 4:3.

Мы очень рады, что можем активно развивать академию СКА при поддержке нашего ключевого партнера – огромная благодарность ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру за помощь в развитии детско-юношеского спорта в Петербурге и во всей стране.

Вместе мы готовим новое поколение звезд российского хоккея, а текущие результаты академии СКА только подтверждают, что мы на правильном пути.

Поздравляю ребят и всю академию СКА с блестящим выступлении на всероссийском уровне! Уверен, впереди у наших воспитанников еще очень много медалей, кубков и чемпионств. Желаю юным хоккеистам удачи и прогресса. Через несколько лет ждем их в основе!

По итогам этого сезона команды академии разных возрастов взяли два золота, серебро и бронзу в Кубке чемпионов – прекрасный результат. Академия СКА – лучшая в этом году! Работаем дальше!» – написал главный тренер СКА.

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17 комментариев

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Enich
Да мы видим, что вы там готовите - закупки оптом:))
+10
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Pelerin
Ответ marshal .masha
Ну почему Миллеру спасибо не сказать, деньги то действительно он немалые вкладывает. В данном случае «спасибо» по делу
Так пишешь, будто они свои собственные деньги вкладывает )
+6
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AERN
Вдумайтесь, Ротенберг за одну неделю в СКА вырастил: Толчинского, Лапсика и Грицука - ай да гаспром.
+5
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йозе марино
"Мы воруем новое поколение звёзд"
+2
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Лев Каменев
Странно что он ничего не сказал про Красную машину, Советскую хоккейную школу и прочие ностальгические популистские вещи
+1
0
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Амфитрион
Мы то ладно, мы привыкнем. Но за что это все детям, хотя бы Рому к ним не допускайте.
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Ебздрогыч
И поэтому вы берете Толчинского за овер до фига бабла. Все понятно и логично
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продавец-пипец
КОГО ТЫ ТАМ ГОТОВИШЬ? 3,14 С ДО БОЛ!🤡Выгребаете ото всюду!
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Олег Кузнецов
Газпром на 51 % принадлежит государству, а Рома ку делает лично Миллеру... Тот по контракту в Газпроме просто работает.Я ничего не перепутал?
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Кеша
Что -то мне не верится , что 2008 год выиграли у ЦСКА . Хоть ЦСКА в Москве на второй строчке в этом сезоне по этому году , но вас бы они вынесли в одну калитку . Вы, наверное, со всего Питера пацанов собирали. А Локомотив вообще на первом месте в группе А среди тех же ЦСКА, Динамо , Спартак, Химик .
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Антон Горохов
лучше бы Газпром своим акционерам дивиденды дал))
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marshal .masha
Ответ Pelerin
"Кукушка хвалит Петуха за то, что хвалит он Кукушку" Любимая питерская забава )
Ну почему Миллеру спасибо не сказать, деньги то действительно он немалые вкладывает. В данном случае «спасибо» по делу
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Ярик01
Ответ marshal .masha
Ну почему Миллеру спасибо не сказать, деньги то действительно он немалые вкладывает. В данном случае «спасибо» по делу
Барин гордится тобой, раз басни рассказываешь, что он "вкладывает".
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личные рекорды это не хоккей
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Ответ продавец-пипец
ЧЬИ ОН ДЕНЬГИ ВКЛАДЫВАЕТ???СВОИ ЧТО-ЛИ???ЗА ЧТО БЛАГОДАРИТЬ ТО??🤡🤡🤡
это же он всем Газпромом напукали в дырку что теперь у нас газа много
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Антон
Ответ Лев Каменев
Странно что он ничего не сказал про Красную машину, Советскую хоккейную школу и прочие ностальгические популистские вещи
Системные вещи
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