Ротенберг поздравил Макарова с 65-летием: «Он сверкал на площадках по обе стороны океана. Доказал, что по праву может считаться одним из лучших игроков в истории»

Роман Ротенберг поздравил Сергея Макарова с 65-летием.

19 июня двукратному олимпийскому чемпиону, восьмикратному чемпиону мира Макарову исполнилось 65 лет.

«Сергею Макарову – 65! Он выиграл бесчисленное количество трофеев, среди которых два олимпийских золота, восемь побед на чемпионатах мира, Кубок Канады и многие другие.

Уехав в НХЛ, Макаров доказал, что по праву может считаться одним из лучших игроков в истории – он сверкал на площадках по обе стороны океана и заслуженно вошел в Зал славы ИИХФ и .

От всей души поздравляю Сергея Михайловича с праздником! Пусть покоряются новые горизонты и сбывается все, что задумано.

С праздником, Легенда!» – написал главный тренер , первый вице-президент ФХР Ротенберг.