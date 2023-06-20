Ротенберг поздравил Макарова с 65-летием: «Он сверкал на площадках по обе стороны океана. Доказал, что по праву может считаться одним из лучших игроков в истории»

Теги СКА ФХР НХЛ Сергей Макаров сборная СССР КХЛ Зал хоккейной славы Зал Славы ИИХФ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил Сергея Макарова с 65-летием.

19 июня двукратному олимпийскому чемпиону, восьмикратному чемпиону мира Макарову исполнилось 65 лет.

«Сергею Макарову – 65! Он выиграл бесчисленное количество трофеев, среди которых два олимпийских золота, восемь побед на чемпионатах мира, Кубок Канады и многие другие.

Уехав в НХЛ, Макаров доказал, что по праву может считаться одним из лучших игроков в истории – он сверкал на площадках по обе стороны океана и заслуженно вошел в Зал славы ИИХФ и НХЛ.

От всей души поздравляю Сергея Михайловича с праздником! Пусть покоряются новые горизонты и сбывается все, что задумано.

С праздником, Легенда!» – написал главный тренер СКА, первый вице-президент ФХР Ротенберг.

2 комментария

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Кеша
Он не может считать , а есть одним из самых великих и легендарных в отечественной и мировой истории хоккея . Это Вы, Роман Борисович, можете считать себя главным тренером . А день рождения было вчера.
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