Агент Джонса: «Мартину нравится в «Сиэтле», он готов остаться. Я говорил с Фрэнсисом много раз»

Агент Мартина Джонса сообщил, что игрок хотел бы остаться в «Сиэтле».

Летом вратарь может стать неограниченно свободным агентом.

«Я много раз говорил с [Фрэнсисом]. Мартин готов остаться в « ». Ему там нравится.

У меня в этой команде также есть , и они оба говорят о том, что в этой комнате нет эгоистов.

То, как они устроены, это действительно умно. Игрокам там нравится», – сказал Рэй Петкау.