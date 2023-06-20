Агент Джонса: «Мартину нравится в «Сиэтле», он готов остаться. Я говорил с Фрэнсисом много раз»
Агент Мартина Джонса сообщил, что игрок хотел бы остаться в «Сиэтле».
Летом вратарь может стать неограниченно свободным агентом.
«Я много раз говорил с Роном [Фрэнсисом]. Мартин готов остаться в «Сиэтле». Ему там нравится.
У меня в этой команде также есть Джастин Шульц, и они оба говорят о том, что в этой комнате нет эгоистов.
То, как они устроены, это действительно умно. Игрокам там нравится», – сказал Рэй Петкау.
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