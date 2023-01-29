Василевский отразил 26 из 28 бросков «Лос-Анджелеса». Он делит 2-е место по числу побед в сезоне НХЛ (23)

отразил 26 из 28 бросков « » и одержал 23-ю победу в сезоне.

« » обыграла «Кингс» (5:2) в очередном матче регулярного чемпионата .

Российский вратарь делит текущее 2-е место в лиге по числу побед с Мартином Джонсом («Сиэтл») и («Виннипег»). Лидирует Линус Улльмарк («Бостон») с 25 выигранными матчами.

Василевский отражает 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,51.