Грубауэр пропустил 5 шайб от «Далласа» и был заменен после 2-го периода. Джонс сыграл на ноль

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Мартин Джонс Филипп Грубауэр Сиэтл Хоккей

Филипп Грубауэр пропустил 5 шайб от «Далласа» и был заменен после 2-го периода.

Вратарь «Сиэтла» отразил 17 бросков из 22 в 4-м матче (3:6, 2-2) серии 2-го раунда Кубка Стэнли и уступил место Мартину Джонсу.

Запасной голкипер «Кракена» за 18:15 отбил все 2 броска, шестой гол «Даллас» забил на 58-й минуте в пустые ворота.

Грубауэр уже во второй раз пропускает 5 шайб в одной игре в текущем плей-офф. Ранее – в 3-м матче серии 1-го раунда против «Колорадо» (4:6).

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