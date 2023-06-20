Агент Куика: «Я еще не говорил с «Вегасом», но скоро сделаю это. Знаю, им нравится то, что он сделал для них»

Агент Джордж Базос высказался о будущем Джонатана Куика и Кэма Тэлбота.

«Оба парня с нетерпением ждут 1 июля. Я еще не говорил с « » о , но скоро это сделаю. Я знаю, им нравится то, что он сделал для них как на льду, так и помогая их неопытным вратарям ориентироваться в плей-офф и так далее.

Тэлбот не вернется в «Оттаву», он должен рассмотреть несколько хороших вариантов в качестве свободного агента», – сказал агент игроков Джордж Базос.

Базос добавил, что 37-летний Куик определенно хочет продолжать играть.

Тэлбот покинет «Оттаву». Голкипер хотел контракт на два года, клуб – на один