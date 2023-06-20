Агент Куика: «Я еще не говорил с «Вегасом», но скоро сделаю это. Знаю, им нравится то, что он сделал для них»

Теги возможные переходы Оттава НХЛ Джонатан Куик Вегас Кэм Тэлбот Хоккей

Агент Джордж Базос высказался о будущем Джонатана Куика и Кэма Тэлбота.

«Оба парня с нетерпением ждут 1 июля. Я еще не говорил с «Вегасом» о Куике, но скоро это сделаю. Я знаю, им нравится то, что он сделал для них как на льду, так и помогая их неопытным вратарям ориентироваться в плей-офф и так далее.

Тэлбот не вернется в «Оттаву», он должен рассмотреть несколько хороших вариантов в качестве свободного агента», – сказал агент игроков Джордж Базос.

Базос добавил, что 37-летний Куик определенно хочет продолжать играть.

Тэлбот покинет «Оттаву». Голкипер хотел контракт на два года, клуб – на один

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3 комментария

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АРХАТ
Тут они больше для него сделали (дали выиграть 3 КС), чем он для них)
Пусть соглашается на минималку или до свидания. Вообще-то он и не нужен - в плэйофф без него вышли, а там он не играл.
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curdboy
Все свободные агенты хотят остаться в Вегасе)) и все хотят, подозреваю, минимум адекватный контракт))
поэтому чьим-то хотелкам придётся подвинуться)))
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FaithDevotion
Кофе хорошо разносил? Качественно в раздевалке балагурил?)
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