Агент Куика: «Я еще не говорил с «Вегасом», но скоро сделаю это. Знаю, им нравится то, что он сделал для них»
Агент Джордж Базос высказался о будущем Джонатана Куика и Кэма Тэлбота.
«Оба парня с нетерпением ждут 1 июля. Я еще не говорил с «Вегасом» о Куике, но скоро это сделаю. Я знаю, им нравится то, что он сделал для них как на льду, так и помогая их неопытным вратарям ориентироваться в плей-офф и так далее.
Тэлбот не вернется в «Оттаву», он должен рассмотреть несколько хороших вариантов в качестве свободного агента», – сказал агент игроков Джордж Базос.
Базос добавил, что 37-летний Куик определенно хочет продолжать играть.
Тэлбот покинет «Оттаву». Голкипер хотел контракт на два года, клуб – на один
Пусть соглашается на минималку или до свидания. Вообще-то он и не нужен - в плэйофф без него вышли, а там он не играл.
поэтому чьим-то хотелкам придётся подвинуться)))