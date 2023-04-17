Тэлбот покинет «Оттаву». Голкипер хотел контракт на два года, клуб – на один

Вратарь Кэм Тэлбот не продолжит играть за «Оттаву».

Генеральный менеджер канадского клуба сообщил, что «Сенаторс» не договорились с голкипером о новом контракте.

Функционер отметил, что клуб хотел продлить договор с 35-летним вратарем на один сезон, а сам Тэлбот хотел двухлетнее соглашение.

Также стороны не сходились в вопросе зарплаты.

Действие соглашения Тэлбота с кэпхитом 3,66 млн долларов рассчитано до конца этого сезона.

Вратарь перешел в «Оттаву» из «Миннесоты» по ходу сезона.

провел за «Оттаву» 36 матчей в регулярном чемпионате , пропуская в среднем 2,93 шайбы и отражая 89,8% бросков.