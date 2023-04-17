Тэлбот покинет «Оттаву». Голкипер хотел контракт на два года, клуб – на один
Вратарь Кэм Тэлбот не продолжит играть за «Оттаву».
Генеральный менеджер канадского клуба Пьер Дорион сообщил, что «Сенаторс» не договорились с голкипером о новом контракте.
Функционер отметил, что клуб хотел продлить договор с 35-летним вратарем на один сезон, а сам Тэлбот хотел двухлетнее соглашение.
Также стороны не сходились в вопросе зарплаты.
Действие соглашения Тэлбота с кэпхитом 3,66 млн долларов рассчитано до конца этого сезона.
Вратарь перешел в «Оттаву» из «Миннесоты» по ходу сезона.
Тэлбот провел за «Оттаву» 36 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,93 шайбы и отражая 89,8% бросков.
Но с разменом Кэма на Густафссона Сенаторз явно промахнулись