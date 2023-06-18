37-летний Куик не намерен завершать карьеру. Вратарь выйдет на рынок свободных агентов

Вратарь «Вегаса» Джонатан Куик не намерен завершать карьеру.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли выйдет на рынок свободных агентов.

«Я хочу продолжить играть», – сказал Куик.

В минувшем сезоне 37-летний американец перешел из «Лос-Анджелеса» в « » (транзитом через «Коламбус»), с которым выиграл третий Кубок Стэнли в карьере. С «Кингс» Куик побеждал в 2012 и 2014 году, причем в первом случае получил «Конн Смайт Трофи».

В победном для «Голден Найтс» плей-офф не сыграл ни минуты, но его фамилия попадет на трофей, так как он был сменщиком Эдина Хилла в финальной серии.

Всего в НХЛ Куик провел 753 матча и одержал 375 побед (в плей-офф – 92 игры и 49 побед). В 2014 и 2018 году он выиграл «Дженнингс Трофи», вручаемый вратарю или вратарям самой мало пропускающей команды в лиге.

По условиям контракта, срок действия которого вскоре истечет, зарплата игрока составляла 5,8 миллиона долларов.