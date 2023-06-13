Николишин о «России 25» и Беларуси: «Какая Суперсерия? Хотите обесценить заслуги великих мастеров, игравших в 1972-м, называя вот это Суперсерией?»

Теги Сборная России по хоккею Андрей Николишин Сборная Беларуси по хоккею КХЛ сборная России U25 Хоккей

Андрей Николишин скептически высказался о матчах между «Россией 25» и сборной Беларуси.

Сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга провела восемь матчей с командой Беларуси в рамках турне и одержала шесть побед.

– Еще одна новость международного масштаба. В ближайшее время пройдет чествование победителей Суперсерии Россия – Беларусь. Что вы об этом слышали?

– Я письмо получил (отвечает с улыбкой – Sports.ru), приглашение на вот эту вот – не знаю, как это назвать – клоунаду. Или что это?

– Это чествование.

– Чествование Суперсерии? Ну какая Суперсерия, вы что?

Вы реально хотите обесценить заслуги наших великих мастеров, людей, ветеранов, которые играли Суперсерию-1972, называя вот это Суперсерией?

Причем это молодые ребята до 25 лет – кто, Пашнин молодой парень? Что смеяться, блин? – сказал бывший нападающий сборной России.

Также Николишин в контексте игр «России 25» и Беларуси заявил, что «даже не знает, сколько этих матчей было [сыграно]».

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18 комментариев

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funnynerd21
Остались ещё здравые люди в нашем хоккее
+31
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+31
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Bartez1986
больше всего с этой новости я офигел, что будет какое-то чествование. просто Зазеркалье
+16
0
+16
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Ебздрогыч
Ну хоть кто-то не боится говорить правду и брезгует облизыванием недотренера недоЖозе
+13
-3
+10
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J-12
👍👍
+9
-1
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Rio (BLR)
Ахаха
За второе место тоже чествование будет?)
+6
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Артём Ралдугин
Человек просто 800 матчей посмотрел, а до суперсерии 72 не дошел
поймите человека, он такой же как и мы, обычный
+5
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Melnikov1968
Спасибо Андрей!!! Так хотелось это услышать.
+2
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Анюточка Колыханова
а что он нам это говорит, как будто вся страна это считает суперсерией, а не один своеобразный "тренер"
+2
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Георгий Волков
Ответ карабашка
Уже слов даже нет.Так и живём в полном маразме.
Так никто не говорит, что матчи это плохо. Собрались, поиграли в хоккей, молодцы. Претензия к позиционированию
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Booligan
Ответ Beloded2007
Была Красная машина, осталась Красная мошонка
Не надо было увлекаться упражнением "яйца в кулак и на пятак"
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Booligan
Ответ Артём Ралдугин
Человек просто 800 матчей посмотрел, а до суперсерии 72 не дошел поймите человека, он такой же как и мы, обычный
А Николишин пока Йозе смотрел матчи был хрен пойми где, во вражеской НХЛ.
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Разрушающий мифы
Николишин мужик, прямо и в лоб, в отличии от Третьяка (кстати реального участника той настоящей суперсерии). Правда Йозе уже наверняка занёс его в чёрный список и сделал нерукопожатным в своём кругу.
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Разрушающий мифы
В смысле чествование? Будут на открытом двухэтажном автобусе по Питеру с кубком разъезжать?
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карабашка
Уже слов даже нет.Так и живём в полном маразме.
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Art Kalistratov
Ну именно на матче атмосфера была ооочень крутая на самом деле! Даже не ожидал, честно говоря. Для людей сейчас и такие игры большой хоккейный праздник!
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Tursus
Молодец! Хотя со временем мастерство хоккеистов очень выросло.
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Beloded2007
Была Красная машина, осталась Красная мошонка
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Strannix
Да никто не знает сколько этих матчей было))
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