Николишин о «России 25» и Беларуси: «Какая Суперсерия? Хотите обесценить заслуги великих мастеров, игравших в 1972-м, называя вот это Суперсерией?»
Андрей Николишин скептически высказался о матчах между «Россией 25» и сборной Беларуси.
Сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга провела восемь матчей с командой Беларуси в рамках турне и одержала шесть побед.
– Еще одна новость международного масштаба. В ближайшее время пройдет чествование победителей Суперсерии Россия – Беларусь. Что вы об этом слышали?
– Я письмо получил (отвечает с улыбкой – Sports.ru), приглашение на вот эту вот – не знаю, как это назвать – клоунаду. Или что это?
– Это чествование.
– Чествование Суперсерии? Ну какая Суперсерия, вы что?
Вы реально хотите обесценить заслуги наших великих мастеров, людей, ветеранов, которые играли Суперсерию-1972, называя вот это Суперсерией?
Причем это молодые ребята до 25 лет – кто, Пашнин молодой парень? Что смеяться, блин? – сказал бывший нападающий сборной России.
Также Николишин в контексте игр «России 25» и Беларуси заявил, что «даже не знает, сколько этих матчей было [сыграно]».
За второе место тоже чествование будет?)
поймите человека, он такой же как и мы, обычный