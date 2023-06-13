Николишин о «России 25» и Беларуси: «Какая Суперсерия? Хотите обесценить заслуги великих мастеров, игравших в 1972-м, называя вот это Суперсерией?»

Андрей Николишин скептически высказался о матчах между «Россией 25» и сборной Беларуси.

Сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга провела восемь матчей с командой Беларуси в рамках турне и одержала шесть побед.

– Еще одна новость международного масштаба. В ближайшее время пройдет чествование победителей Суперсерии Россия – Беларусь. Что вы об этом слышали?

– Я письмо получил (отвечает с улыбкой – Sports.ru), приглашение на вот эту вот – не знаю, как это назвать – клоунаду. Или что это?

– Это чествование.

– Чествование Суперсерии? Ну какая Суперсерия, вы что?

Вы реально хотите обесценить заслуги наших великих мастеров, людей, ветеранов, которые играли Суперсерию-1972, называя вот это Суперсерией?

Причем это молодые ребята до 25 лет – кто, Пашнин молодой парень? Что смеяться, блин? – сказал бывший нападающий сборной России.

Также Николишин в контексте игр «России 25» и Беларуси заявил, что «даже не знает, сколько этих матчей было [сыграно]».