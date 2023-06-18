Кетов о Ротенберге: «С 2014-го его функции расширились, вектор селекции стал меняться. 10 лет назад сложно было представить 18-летних игроков в СКА, а в последние годы они были»

Теги СКА Вячеслав Быков Евгений Кетов КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Василий Подколзин Матвей Мичков Хоккей

Евгений Кетов рассказал, как изменился вектор селекции СКА.

– Лето 2014 года выглядит ключевым в истории СКА. Тогда главным тренером стал Вячеслав Быков, а Ротенберг взял на себя функции генменеджера. Что изменилось с их приходом?

– Роман Борисович всегда был рядом с командой, но с лета 2014-го его функции действительно сильно расширились. Примерно с этого времени в СКА стал меняться и вектор селекции в сторону сначала перспективных игроков из КХЛ, а потом и совсем юных игроков с большим потенциалом.

Десять лет назад сложно было бы представить 18-летних игроков в составе СКА. А в последние годы они играли: Вася Подколзин здорово прогрессировал и дорос до НХЛ, Матвей Мичков тоже получал много шансов и получит их еще. Для молодых игроков такое доверие очень важно, – сказал экс-форвард, а ныне тренер СКА.

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3 комментария

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Unnamed80
Одно дело воспитать самому 18-летних и ввести их в состав и совсем другое обворовывать 80 % клубов, забирая у них сильнейших пацанов.
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Wayne Gretzky 99
Стратегия Кетова проста и понятна.
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