Кетов о Ротенберге: «С 2014-го его функции расширились, вектор селекции стал меняться. 10 лет назад сложно было представить 18-летних игроков в СКА, а в последние годы они были»

Евгений Кетов рассказал, как изменился вектор селекции СКА.

– Лето 2014 года выглядит ключевым в истории СКА. Тогда главным тренером стал , а взял на себя функции генменеджера. Что изменилось с их приходом?

– Роман Борисович всегда был рядом с командой, но с лета 2014-го его функции действительно сильно расширились. Примерно с этого времени в СКА стал меняться и вектор селекции в сторону сначала перспективных игроков из , а потом и совсем юных игроков с большим потенциалом.

Десять лет назад сложно было бы представить 18-летних игроков в составе СКА. А в последние годы они играли: Вася Подколзин здорово прогрессировал и дорос до НХЛ, тоже получал много шансов и получит их еще. Для молодых игроков такое доверие очень важно, – сказал экс-форвард, а ныне тренер .