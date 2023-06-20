Новиков против бойкота Олимпиады: «Надо ехать и сражаться, завоевывать золотые медали. Все только потирают руки от того, что мы не участвуем. Это элементарная провокация!»

Юрий Новиков выступил против бойкота Россией международных турниров.

«Понятно, что интересы страны выше всего. Но интересы спортсменов также совпадают с ними.

Даже если при победе нашего спортсмена поднимется не наш, а олимпийский флаг, то флаги остальных стран будут на втором-третьем местах. А не будет нашего – они поднимутся на первое.

Чего мы выступаем? Надо ехать и сражаться, завоевывать золотые медали. Некоторые все кричат, что им без России плохо, что они деньги теряют. Это все от лукавого. Все только потирают руки от того, что мы не участвуем.

Это элементарная детская провокация! Для меня поступок – это войти в клетку, а не выйти из нее», – сказал заслуженный тренер России Новиков.

Чернышенко о бойкоте Олимпиады: «Ждем решения МОК о допуске россиян. Мы вправе принять решение, соответствующее нашим интересам»