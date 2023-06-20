Новиков против бойкота Олимпиады: «Надо ехать и сражаться, завоевывать золотые медали. Все только потирают руки от того, что мы не участвуем. Это элементарная провокация!»

Теги Сборная России по хоккею МОК Юрий Новиков олимпийский хоккейный турнир Париж-2024 Хоккей

Юрий Новиков выступил против бойкота Россией международных турниров.

«Понятно, что интересы страны выше всего. Но интересы спортсменов также совпадают с ними.

Даже если при победе нашего спортсмена поднимется не наш, а олимпийский флаг, то флаги остальных стран будут на втором-третьем местах. А не будет нашего – они поднимутся на первое.

Чего мы выступаем? Надо ехать и сражаться, завоевывать золотые медали. Некоторые все кричат, что им без России плохо, что они деньги теряют. Это все от лукавого. Все только потирают руки от того, что мы не участвуем.

Это элементарная детская провокация! Для меня поступок – это войти в клетку, а не выйти из нее», – сказал заслуженный тренер России Новиков.

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8 комментариев

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sdzrghx
Пусть выступают, но исключительно за свой счёт. Они же страну никакую представлять не будут, выступят в частном порядке, без флага и гимна, без роду и имени. Стало быть в финансировании из бюджета не нуждаются.
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Alestern
одним словом - позорник... добавить нечего...
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User Samsung
Ответ The next One
Действительно нафиг эту вашу национальную гордость главное чтобы кучка дармоедов могла получить шанс выиграть медальку.
Какая гордость ? Под ним полтора миллиона власовцев воевали
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Влад Сергеев
Ещё один беженец объявился.
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Геннадий Тёкин
И какой флаг поднимут на пьедестале? Обоссаный матрас?
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