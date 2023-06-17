Чернышенко о бойкоте Олимпиады: «Ждем решения МОК о допуске россиян. Мы вправе принять решение, соответствующее нашим интересам»

Дмитрий Чернышенко высказался о критериях участия россиян в Олимпийских играх в Париже.

– Как бы вы охарактеризовали позицию и условия МОК по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры в в 2024 году? Есть ли признаки, что смягчит свои требования? Если нет, возможен ли бойкот ОИ-24 со стороны РФ?

– Позиция России не изменилась. Мы считаем, что озвученные критерии возвращения российских спортсменов на международные соревнования являются дискриминационными и нарушающими права спортсменов, принципы, зафиксированные в резолюции ООН и Олимпийской хартии.

Подчеркну, что мы не разрываем отношения с международным спортом. Россия – неотъемлемая его часть, развитие олимпийского движения без нас просто невозможно.

Что касается бойкота, то могу сказать, что такие решения должны обдумываться и быть взвешенными. Все в ближайшее время, уже в июле, ожидают окончательного решения МОК по участию российских и белорусских команд.

По его итогам наш олимпийский комитет вправе будет принять решение соответствующий олимпийским принципам и нашим интересам, – заявил вице-премьер.

Россию пригласят на Олимпиаду-2024 по принципу сборной беженцев. Это как?