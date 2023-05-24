Юрий Новиков: «Бобровский – герой России, пример величайшего мужества и характера. Вся страна в восторге от его игры»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Юрий Новиков Хоккей

Юрий Новиков считает вратаря «Флориды» Сергея Бобровского героем России.

Команда лидирует в финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли с «Каролиной» (3-0). Российский вратарь сыграл на ноль в третьем матче. 

«Всем ясно, что такое Бобровский. Я до сих пор помню, когда «Флорида» проигрывала в третьем матче серии «Бостону», его выпустили по ходу игры. И с тех пор он зацементировал ворота своей команды. Так началось его восхождение к вершине.

У Бобровского был очень сложный сезон, но ему хватило мужества вытерпеть все травмы и претензии. Знаете, какие ощущения испытывает вратарь во время игры? Представьте, что летом, в сорокаградусную жару, на вас надели тулуп с валенками и заставили бегать вокруг своего дома. Бобровский – пример величайшего мужества и характера. Такие примеры нужны молодым ребятам.

Ценность вратаря не измеряется суммой контракта. Ценность его измеряется тем, способен ли он сражаться в одиночку против всех или нет. Сразу же после того, как Бобровский подписал контракт, он о нем забыл. Сергей начал думать о том, как оправдать доверие своих партнеров по команде.

Вся страна в восторге от его игры. Для меня нет сомнений в том, что Бобровский – герой России», – заявил заслуженный тренер России.

У Бобровского – первый сухарь в плей-офф за карьеру! «Флорида» ведет 3-0 в серии с «Каролиной»😳

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18 комментариев

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Ебздрогыч
Не многовато ли пафоса? Бобровский - спортсмен, который хорошо, очень хорошо выполняет свою работу за хорошие деньги
+13
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Hola Hola
Заколебали своим гипер-патриотическим пафосом понятия до абсурда доводить. Сегодня герой России, завтра скажет, что в России ему что-то не нравится, станет изменником Родины. Сейчас Бобровский - герой розыгрыша Кубка Стенли и Флориды Пантерз, не более.
+9
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РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Ну герой России,как-то громко сказано.🤔 Отличный вратарь,да можно согласиться...👍
+8
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PilOt
Это перебор, такие комментарии обесценивают спортивные достижения...
+7
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Hitgoe Himgob
"И в этом заслуга Третьяка, который тоже герой России" - добавил Новиков
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Antoniom
Герой Флориды, он, конечно, не скажет. Не патриотично) Лучше бы сразу дополнил - "герой России, страны, где изобрели великую систему Йозе".
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Константин Анкл
Кто такой Юрий Новиков?
+3
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Don_Krebs
Ответ Марина Игнатьева
Бахмут и Флорида наши!
В обоих случаях надо добавлять - "почти".
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Серый
Он разве там за Россию играет?
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Товарищ Бразаускас
В финале болеть буду за Флориду, Боб крут, но чет пафоса многовато.
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Варлампий Варлампий
всегда забавляли ярлыки "героев России" пассажирам, уехавшим из страны в младые годы и всю карьеру радующие американских граждан
+5
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Anita_Goferdump
ой, ой, ой.. а можно без этого ватного пацриотизма? он что, за россию играет? а то сейчас третьяк появится и расскажет как бобровский все должен путину и родине и как ему строили катки.
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Alexey-all
Ответ Варлампий Варлампий
всегда забавляли ярлыки "героев России" пассажирам, уехавшим из страны в младые годы и всю карьеру радующие американских граждан
У всего есть потолок, в России Боб в него уперся, поехал дальше. Таланты должны развиваться. А про ярлыки героев - тут вопросов нет, сплошной пафос.. Лучше бы создавали условия что бы эти «герои» играли здесь, а не уезжали
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Марина Игнатьева
Бахмут и Флорида наши!
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Михаил Шаповалов
Герой Флориды может быть (ну хотя бы)? Согласен со всеми по поводу излишнего дурацкого пафоса.
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dosatuy
Скорее всего большая часть России его не знает и что такое НХЛ тоже. А для нас любителей хоккея да он молодец, он красавчик. Я например за то, чтобы КС да и Коня взял он. Хотя ни одна из этих 4 команд, что сейчас ещё играет не является моей любимой.
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Melnikov1968
Так много последнее время разговоров про героизм и патриотизм. Бобровский классный вратарь, один из лучших в НХЛ, но он не герой России. Новиков несёт популисткую ахинею.
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Дмитрий
Отбить 40 бросков шайбой и убить 40 врагов примерно одно и тоже по Новикову
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